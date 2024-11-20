Около 17 тысяч жителей Эстонии заражены гепатитом С, но даже не подозревают об этом

В то время как о предотвращении ВИЧ говорят часто и повсеместно, информации о гепатите С не так много, хотя этот относительно невинный вирус на самом деле является коварным и хитрым заболеванием. Люди могут годами жить с гепатитом С, даже не подозревая, что заражены. Самое серьезное осложнение, вызванное этим вирусом - рак печени.