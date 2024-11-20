Ср, 20.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Здоровье
Для подписчиков

Около 17 тысяч жителей Эстонии заражены гепатитом С, но даже не подозревают об этом

Copy
Самое серьезное осложнение, вызванное гепатитом С - рак печени.
Самое серьезное осложнение, вызванное гепатитом С - рак печени. Фото: panthermedia.net / Andriy Popov

С 18 по 25 ноября проходит Международная неделя тестирования на ВИЧ и гепатит. К сожалению, что касается гепатита С, то в Эстонии тенденция неутешительная: в нашей стране самая высокая распространенность вируса гепатита С в Европе после Румынии.

В то время как о предотвращении ВИЧ говорят часто и повсеместно, информации о гепатите С не так много, хотя этот относительно невинный вирус на самом деле является коварным и хитрым заболеванием. Люди могут годами жить с гепатитом С, даже не подозревая, что заражены. Самое серьезное осложнение, вызванное этим вирусом - рак печени.

«На основании международной статистики можно утверждать, что в Эстонии насчитывается около 17 000 человек, которые заражены вирусом гепатита С, не подозревая об этом, и тем самым распространяют вирус», - заявляют представители Эстонского антиракового союза.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх