С 18 по 25 ноября проходит Международная неделя тестирования на ВИЧ и гепатит. К сожалению, что касается гепатита С, то в Эстонии тенденция неутешительная: в нашей стране самая высокая распространенность вируса гепатита С в Европе после Румынии.
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Около 17 тысяч жителей Эстонии заражены гепатитом С, но даже не подозревают об этом
В то время как о предотвращении ВИЧ говорят часто и повсеместно, информации о гепатите С не так много, хотя этот относительно невинный вирус на самом деле является коварным и хитрым заболеванием. Люди могут годами жить с гепатитом С, даже не подозревая, что заражены. Самое серьезное осложнение, вызванное этим вирусом - рак печени.