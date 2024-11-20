Обнаружена неожиданная связь между коронавирусом и ремиссией рака

Исследователи обнаружили, что РНК вируса SARS-CoV-2, вызывающего коронавирус, активирует сигналы в иммунной системе, которые создают уникальные иммунные клетки, называемые индуцибельными нетрадиционными моноцитами (I-NCMs). Эти клетки способны атаковать раковые клетки и потенциально могут стать лекарством от рака, который до сих пор трудно поддавался лечению, сообщает Medical Xpress.

Клетки I-NCM образуются, когда вирус активирует нормальные моноциты, превращая их в клетки, способные вторгаться в опухолевые ткани.

Эти клетки используют уникальный рецептор (CCR2), который позволяет им перемещаться из кровеносных сосудов в опухолевый очаг. Там они вызывают активацию естественных «клеток-киллеров» организма, которые атакуют раковые клетки и способствуют уменьшению опухоли.

Доклинические исследования показали эффективность клеток I-NCM против меланомы, рака легких, рака груди и рака толстой кишки.

Исследователи надеются, что их работа поможет разработать методы лечения, которые могут спасти жизнь и улучшить прогноз для больных раком.

Хотя полученные результаты многообещающие, они требуют дальнейших исследований и клинических испытаний для оценки безопасности и эффективности лечения.

Потенциальные методы, основанные на этих новых знаниях, могут предложить новые варианты лечения для пациентов, чей рак не поддается существующим методам лечения, включая иммунотерапию.

Существует также возможность использования этого подхода в программе DREAM Института груди Каннинга, в рамках которой проводится двойная трансплантация легких пациентам с запущенным раком.

«Хотя мы находимся только на ранних стадиях, это открытие может изменить будущее лечения рака», - говорит Анкит Бхарат, старший автор исследования.