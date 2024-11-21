Панкреатит - это воспаление поджелудочной железы. Воспаление - это реакция иммунной системы, которая может вызвать отек, боль и изменения в работе органов или тканей.
Слишком высокий уровень кальция может привести к острому заболеванию
Брюшная железа - это длинная, плоская железа, расположенная за желудком. Она помогает организму переваривать пищу и регулировать уровень сахара в крови.
Существует несколько типов панкреатита.
Острый панкреатит возникает внезапно и длится недолго.
Хронический панкреатит - это длительное заболевание, которое со временем может привести к еще большему повреждению поджелудочной железы.
Острый панкреатит может излечиться самостоятельно, но в более тяжелых случаях он требует госпитализации и может привести к опасным для жизни осложнениям.
Симптомы
Симптомы могут быть разными.
Острый панкреатит:
боль в верхней части живота;
боль в верхней части живота, отдающая в спину;
чувствительность живота при пальпации;
лихорадка;
учащенный пульс;
тошнота;
рвота.
Хронический панкреатит:
боль в верхней части живота;
боль в животе, усиливающаяся после еды;
потеря веса, несмотря на отсутствие попыток его снизить;
маслянистый стул с неприятным запахом.
Обратитесь к своему лечащему врачу, если у вас внезапно возникла острая боль в животе или боль не проходит в течение нескольких недель. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если боль настолько сильная, что вы не можете сидеть или найти положение, которое бы ее облегчило.
Обзор функций поджелудочной железы и причин панкреатита
У поджелудочной железы две основные функции:
выработка инсулина, который помогает организму управлять сахаром и использовать его;
выработка пищеварительных ферментов, которые помогают переваривать пищу.
Поджелудочная железа производит и хранит неактивные формы ферментов. Когда они попадают в тонкий кишечник, они активируются и расщепляют белки. Если ферменты активируются слишком рано, они становятся активными в поджелудочной железе, что может вызвать раздражение, повреждение или разрушение клеток. Это запускает иммунные реакции, вызывающие отек и нарушения в работе поджелудочной железы.
Возможные причины острого панкреатита:
непроходимость желчного протока из-за камней в желчном пузыре;
чрезмерное употребление алкоголя;
некоторые лекарственные препараты;
высокий уровень триглицеридов в крови;
высокий уровень кальция в крови;
рак поджелудочной железы;
повреждения после травм или операций.
Возможные причины хронического панкреатита:
повреждения, вызванные повторяющимися эпизодами острого панкреатита;
чрезмерное употребление алкоголя;
наследственные гены, связанные с панкреатитом;
высокий уровень триглицеридов в крови;
высокий уровень кальция в крови.
Иногда причина панкреатита не установлена и называется идиопатическим панкреатитом.