Слишком высокий уровень кальция может привести к острому заболеванию

Брюшная железа - это длинная, плоская железа, расположенная за желудком. Она помогает организму переваривать пищу и регулировать уровень сахара в крови.

Существует несколько типов панкреатита.

Острый панкреатит возникает внезапно и длится недолго.

Хронический панкреатит - это длительное заболевание, которое со временем может привести к еще большему повреждению поджелудочной железы.

Острый панкреатит может излечиться самостоятельно, но в более тяжелых случаях он требует госпитализации и может привести к опасным для жизни осложнениям.

Симптомы

Симптомы могут быть разными.

Острый панкреатит:

боль в верхней части живота;

боль в верхней части живота, отдающая в спину;

чувствительность живота при пальпации;

лихорадка;

учащенный пульс;

тошнота;

рвота.

Хронический панкреатит:

боль в верхней части живота;

боль в животе, усиливающаяся после еды;

потеря веса, несмотря на отсутствие попыток его снизить;

маслянистый стул с неприятным запахом.

Обратитесь к своему лечащему врачу, если у вас внезапно возникла острая боль в животе или боль не проходит в течение нескольких недель. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если боль настолько сильная, что вы не можете сидеть или найти положение, которое бы ее облегчило.

Обзор функций поджелудочной железы и причин панкреатита

У поджелудочной железы две основные функции:

выработка инсулина, который помогает организму управлять сахаром и использовать его;

выработка пищеварительных ферментов, которые помогают переваривать пищу.

Поджелудочная железа производит и хранит неактивные формы ферментов. Когда они попадают в тонкий кишечник, они активируются и расщепляют белки. Если ферменты активируются слишком рано, они становятся активными в поджелудочной железе, что может вызвать раздражение, повреждение или разрушение клеток. Это запускает иммунные реакции, вызывающие отек и нарушения в работе поджелудочной железы.

Возможные причины острого панкреатита:

непроходимость желчного протока из-за камней в желчном пузыре;

чрезмерное употребление алкоголя;

некоторые лекарственные препараты;

высокий уровень триглицеридов в крови;

высокий уровень кальция в крови;

рак поджелудочной железы;

повреждения после травм или операций.

Возможные причины хронического панкреатита:

повреждения, вызванные повторяющимися эпизодами острого панкреатита;

чрезмерное употребление алкоголя;

наследственные гены, связанные с панкреатитом;

высокий уровень триглицеридов в крови;

высокий уровень кальция в крови.

Иногда причина панкреатита не установлена и называется идиопатическим панкреатитом.