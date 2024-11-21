Заболеваемость острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей, в том числе Covid-19 и гриппом, остается в Эстонии стабильной, но ниже показателя ноября прошлых лет, пишет Rus.ERR.
В Эстонии растет заболеваемость ОРВИ среди детей
На минувшей неделе к врачам с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей обратились 3002 жителя Эстонии. Среднее число случаев заболевания на 100 000 жителей составило 219,8. Больше всего среди обратившихся к врачу было детей в возрасте до 5 лет.
По данным Департамента здоровья, 50% проанализированных образцов оказались положительными на вирусы, подобные гриппу. Основными причинами заболеваний были риновирусы (27,3%) и вирусы парагриппа (9,1%), а на долю гриппа, коронавируса SARS-CoV-2 и аденовирусов пришлось по 4,5% случаев заболевания.