В Эстонии растет заболеваемость ОРВИ среди детей

На минувшей неделе к врачам с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей обратились 3002 жителя Эстонии. Среднее число случаев заболевания на 100 000 жителей составило 219,8. Больше всего среди обратившихся к врачу было детей в возрасте до 5 лет.