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«Слишком молода, чтобы удалять ей матку»: борьба девушки за жизнь без боли

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Больница. Иллюстративное фото
Больница. Иллюстративное фото Фото: Kitreel/Shutterstock

Эмили Гриффитс из Уэльса 26 лет. У нее нет детей, но она не может представить себя матерью и в будущем. Причиной тому стали эндометриоз и аденомиоз, хронические гинекологические заболевания, которые привязали ее к дому, потому что боль изнуряет. Чтобы вести полноценную жизнь, она хочет сделать операцию по удалению матки, но врачи говорят, что она слишком молода для этого, сообщают зарубежные СМИ.

Симптомы начались, когда Эмили было 12 лет. Ее месячные были настолько болезненными и обильными, что она не ходила в школу. Однако семейный врач сказал ей, что боль - это нормально.

«Мне сказали, что это все в моей голове и что я просто не хочу ходить в школу»

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