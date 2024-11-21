Эмили Гриффитс из Уэльса 26 лет. У нее нет детей, но она не может представить себя матерью и в будущем. Причиной тому стали эндометриоз и аденомиоз, хронические гинекологические заболевания, которые привязали ее к дому, потому что боль изнуряет. Чтобы вести полноценную жизнь, она хочет сделать операцию по удалению матки, но врачи говорят, что она слишком молода для этого, сообщают зарубежные СМИ.
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«Слишком молода, чтобы удалять ей матку»: борьба девушки за жизнь без боли
Симптомы начались, когда Эмили было 12 лет. Ее месячные были настолько болезненными и обильными, что она не ходила в школу. Однако семейный врач сказал ей, что боль - это нормально.