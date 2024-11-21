Важно знать: чем отличаются симптомы бронхита и воспаления легких

Бронхиальные трубки перемещают воздух из трахеи в легкие. Когда бронхиальные трубки воспаляются, они разбухают и затрудняют поступление воздуха в легкие и выход из них. Бронхит сопровождается целым рядом симптомов, сообщает Healthline.

Различают хронический бронхит и острый бронхит - как правило, последний обычно проходит через несколько недель. Симптомы острого и хронического бронхита схожи, но при хронической форме человек может не испытывать симптомов простуды, таких как лихорадка и озноб.

Симптомы бронхита

Наиболее характерный признак бронхита - непрекращающийся кашель. Поскольку при бронхите затруднено поступление воздуха в легкие, легочная ткань часто раздражается и может выделять больше слизи, чем обычно. Бронхит может начаться с сухого, раздражающего кашля, который вскоре перерастает в сильный приступ кашля, сопровождающийся прозрачной, белой, желтой или даже зеленоватой мокротой.

Другими симптомами бронхита могут быть боль в горле, усталость, одышка, дискомфорт или сдавленность в груди, хрипы. У пациентов с острым бронхитом также могут наблюдаться лихорадка, озноб, головные боли и боли в мышцах. У маленьких детей при кашле может быть рвота.

Разница между пневмонией и бронхитом

Бронхит и пневмония поражают легкие, но это разные заболевания. В то время как бронхит поражает бронхиальные трубки, пневмония вызывает воспалительные процессы в легочной ткани, где маленькие воздушные мешочки заполняются жидкостью.

Пневмония обычно более опасна, чем бронхит, и вызывается, как правило, бактериями, но также и вирусами. Помимо симптомов бронхита, люди с пневмонией испытывают сильное затруднение дыхания, боль в груди, потливость, озноб по всему телу, тошноту, рвоту, а у пожилых людей - путаницу в окружающей обстановке.

Если у вас появились симптомы пневмонии, вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Бронхит обычно проходит сам по себе, но если симптомы не хотят проходить или очень тяжелые, вам также следует обратиться к врачу.