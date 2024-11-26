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Аллергия может быть вызвана распространенной бытовой проблемой

Перевод: Дмитрий Рая
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Плесень в доме.
Плесень в доме. Фото: Toomas Huik

Плесень в доме может вызывать беспокойство. Черные пятна и пыльный налет на стенах - признак того, что что-то не так, но важно различать плесень, которая просто доставляет неудобства, и плесень, которая может нанести вред вашему здоровью, пишет в The Conversation профессор биологии Университета Майами Николас Мани.

В мире насчитывается более миллиона видов грибов. Некоторые из них используются для производства необходимых лекарств, а другие, разрастаясь в организме, могут вызывать опасные для жизни инфекции.

Микроскопические грибы, растущие в домах, представляют собой проблему, поскольку могут вызывать астму и другие аллергические реакции. Но в своей работе Мани пока не встречал убедительных научных доказательств того, что плесень в помещениях связана с другими серьезными заболеваниями.

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