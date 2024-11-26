Аллергия может быть вызвана распространенной бытовой проблемой

Плесень в доме может вызывать беспокойство. Черные пятна и пыльный налет на стенах - признак того, что что-то не так, но важно различать плесень, которая просто доставляет неудобства, и плесень, которая может нанести вред вашему здоровью, пишет в The Conversation профессор биологии Университета Майами Николас Мани.
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