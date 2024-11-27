В Финском агентстве по лекарственным средствам (FIMEA) сделали важное заявление для людей, страдающих хроническими болями: сильнодействующие опиоидные пластыри для снятия боли могут представлять серьезную опасность для здоровья при неосторожном использовании.
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Опасно для жизни: тем, кто принимает это лекарство, ни в коем случае нельзя ходить в баню
Хроническая боль - это состояние, которое постоянно мешает повседневной жизни. По оценкам, от хронической боли страдает примерно каждый пятый человек.