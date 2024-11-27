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Опасно для жизни: тем, кто принимает это лекарство, ни в коем случае нельзя ходить в баню

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Люди в бане. Фото иллюстративное.
Люди в бане. Фото иллюстративное. Фото: r.classen/Shutterstock

В Финском агентстве по лекарственным средствам (FIMEA) сделали важное заявление для людей, страдающих хроническими болямисильнодействующие опиоидные пластыри для снятия боли могут представлять серьезную опасность для здоровья при неосторожном использовании.

Хроническая боль - это состояние, которое постоянно мешает повседневной жизни. По оценкам, от хронической боли страдает примерно каждый пятый человек.

Iltalehti пишет, что перед посещением бани следует удалить с тела относящиеся к группе опиоидов сильнодействующие пластыри, предназначенные для облегчения хронических болей.

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