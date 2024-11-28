Касса здоровья начнет финансировать лечение долгожданным лекарством от рака

Препарат используется для лечения взрослых пациентов, у которых диагностирован распространенный или метастатический HER2-положительный рак молочной железы и которые получили как минимум один предыдущий курс анти-HER2-терапии. По сравнению с альтернативным лечением, финансируемым в настоящее время, трастузумаб дексаметазон может отсрочить прогрессирование заболевания на срок до двух лет, обеспечивая пациентам лучшее качество жизни.

«Решение о финансировании трастузумаба деруксекана - долгожданная хорошая новость для пациентов с распространенным раком груди, которая стала возможной благодаря конструктивным и совместным усилиям Больничной кассы, фармацевтической компании и онкологов», - говорит доктор Тынис Метсаотс, онколог из Северо-Эстонской региональной больницы.

Метсаотс подтверждает, что клинические испытания препарата показали очень хорошие результаты, обеспечив пациентам значительно более длительный контроль над болезнью, большую общую выживаемость и лучшее качество жизни по сравнению с предыдущим стандартом.

«Это новый вид терапии, конъюгат антитела-химиотерапия, который точно воздействует на раковые клетки с помощью химиотерапии, позволяя вводить большую дозу препарата в опухолевую ткань, щадя при этом здоровые клетки. Лечение агрессивного рака молочной железы в Эстонии сделало гигантский шаг вперед, - говорит Метсаотс, объясняя преимущества лечения.

После того как правительство утвердит необходимое постановление о дополнении перечня медицинских услуг, ожидается, что с 2025 года препарат будут получать около 30 пациентов, для которых это решение может означать значительное улучшение качества жизни», - сказал руководитель отдела по работе с партнерами Кассы здоровья Марко Тяхнас.

Инвестиции Кассы здоровья в возмещение расходов на новый препарат в ближайшие годы составят миллионы. Финансирование этого лекарства поможет сократить разрыв в доступе к лечению рака между Эстонией и другими странами, предоставляя жизненно важные варианты лечения для пациентов, нуждающихся в инновационных решениях в сложных ситуациях.