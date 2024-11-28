В Великобритании разработано новое лекарство от приступов астмы – впервые за 50 лет

Исследователи утверждают, что впервые за полвека нашли новое средство для лечения приступов астмы.

Клинические испытания препарата Бенрализумаб показали, что он гораздо эффективнее обычных стероидных таблеток помогает при угрожающих жизни проблемах с дыханием у людей с тяжелой формой заболевания.

Содержащиеся в нем моноклональные антитела целенаправленно воздействует на один из видов белых кровяных клеток – эозинофилы, которые могут проникать в легкие людей с так называемой эозинофильной астмой и вызывать отек и закрытие дыхательных путей.

На эту форму астмы приходится около половины всех обострений заболевания.

Тот же биологический механизм лежит в основе трети всех тяжелых обострений хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Но исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что пациенты с астмой или ХОБЛ, получившие инъекцию препарата во время приступа, реже страдают от хрипов, одышки и других симптомов спустя четыре недели.

Если такой приступ – затрудненное дыхание, хрипы, кашель и чувство сдавленности в груди – не удается купировать с помощью обычных ингаляторов, врачи в настоящее время назначают курс стероидов.

Бенрализумаб уже используется в самых тяжелых случаях, но последние исследования показывают, его можно применять более регулярно.

Ученые догадались, что не все приступы астмы или ХОБЛ одинаковы. Напротив, у разных пациентов отдельные части иммунной системы реагируют по-разному.