Клинические испытания препарата Бенрализумаб показали, что он гораздо эффективнее обычных стероидных таблеток помогает при угрожающих жизни проблемах с дыханием у людей с тяжелой формой заболевания.
В Великобритании разработано новое лекарство от приступов астмы – впервые за 50 лет
Исследователи утверждают, что впервые за полвека нашли новое средство для лечения приступов астмы.
Клинические испытания препарата Бенрализумаб показали, что он гораздо эффективнее обычных стероидных таблеток помогает при угрожающих жизни проблемах с дыханием у людей с тяжелой формой заболевания.
Содержащиеся в нем моноклональные антитела целенаправленно воздействует на один из видов белых кровяных клеток – эозинофилы, которые могут проникать в легкие людей с так называемой эозинофильной астмой и вызывать отек и закрытие дыхательных путей.
На эту форму астмы приходится около половины всех обострений заболевания.
Тот же биологический механизм лежит в основе трети всех тяжелых обострений хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
Но исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что пациенты с астмой или ХОБЛ, получившие инъекцию препарата во время приступа, реже страдают от хрипов, одышки и других симптомов спустя четыре недели.
Если такой приступ – затрудненное дыхание, хрипы, кашель и чувство сдавленности в груди – не удается купировать с помощью обычных ингаляторов, врачи в настоящее время назначают курс стероидов.
Бенрализумаб уже используется в самых тяжелых случаях, но последние исследования показывают, его можно применять более регулярно.
Ученые догадались, что не все приступы астмы или ХОБЛ одинаковы. Напротив, у разных пациентов отдельные части иммунной системы реагируют по-разному.
«Теперь мы видим, что существуют различные модели воспаления, и можем назначать правильное лечение нужному пациенту в нужное время», – говорит профессор Мона Бафадхель из Королевского колледжа.
В исследовании, в котором приняли участие 158 человек, за пациентами наблюдали в течение трех месяцев после лечения обострения.
Результаты, опубликованные в журнале The Lancet Respiratory Medicine, показали, что частота неудач в лечении составляет 74% при приеме стероидов и 45% при использовании новой терапии.
Люди, получавшие новую терапию, реже попадали в больницу, нуждались в повторном лечении или умирали.
Добровольцы также сообщили об улучшении симптомов и повышении качества жизни при приеме нового препарата.
«Это революционный шаг, мы не меняли лечение уже 50 лет – он изменит подход к лечению людей, когда им совсем плохо», – считает профессор Бафадхель.
Бенрализумаб еще не готов к широкому применению.
Чтобы убедиться в его пользе, необходимо провести более масштабное исследование, которое должно начаться в 2025 году и продлиться два года.
Новому исследованию также предстоит оценить экономическую эффективность, поскольку моноклональные антитела, как и новое лекарство – довольно дорогие препараты.
Но доктор Санджай Рамакришнан из Оксфордского университета считает, что результаты работы на данный момент «свидетельствуют о больших перспективах», а лечение ХОБЛ «застряло в 20 веке», несмотря на то, что это одна из основных причин смерти во всем мире.
В течение десятилетий приступы астмы лечили стероидами, уменьшая воспаление и отеки в легких.
Но они помогают не всегда, поэтому пациентам приходится проходить повторные курсы приема препаратов, что чревато повторной госпитализацией, а иногда и смертью.
Регулярное применение стероидов также повышает риск развития диабета и остеопороза.