Вещества, распространяющиеся в море, медленно вредят здоровью

Эти пластиковые частицы (размером менее пяти мм) попадают в океаны через человеческую деятельность и проникают дальше по пищевой цепочке. Согласно исследованию Ifremer, на поверхности океана плавает около 24,4 триллиона частиц микропластика. Эти частицы попадают во все морские организмы - от микроводорослей до рыбы, нанося вред как морским экосистемам, так и здоровью человека.

В результате разложения пластика образуются микропластик (1-5 мм) и нанопластик (менее ста нанометров), которые загрязняют воздух, почву и воду. В результате биоаккумуляции пластиковые частицы накапливаются в пищевой цепи.

Влияние на морские организмы

Исследования показывают, что проглатывание пластика может быть токсичным для морских организмов. Например, у мидий микропластик может блокировать пищеварительную систему, повреждать ДНК и нарушать работу жизненно важных генов. Токсичность пластика зависит от его размера, состава и добавок, таких как фталаты, которые нарушают работу эндокринной системы.

Влияние на здоровье человека

Микропластик, который проглатывают морские организмы, попадает и на наш стол. Регулярное употребление морепродуктов может привести к проглатыванию тысяч микроскопических частиц пластика в год. Хотя исследования влияния на здоровье человека находятся на ранней стадии, есть данные, что микропластик может нарушать клеточные функции, подобно тому, как это происходит у морских организмов. Кроме того, эти частицы могут переносить патогены или бактерии, увеличивая риск инфекционных заболеваний.

Чтобы уменьшить накопление пластика в пищевой цепочке, важно ограничить использование пластика и улучшить технологии его переработки. Срочные меры помогут замедлить ухудшение экологического кризиса и кризиса в области здравоохранения.