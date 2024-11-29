В Европе участились случаи крайне опасного заболевания

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ECDC опубликовали совместный отчет о мониторинге ВИЧ/СПИДа за 2024 год. Согласно данным, с начала эпидемии в 1980-х годах в Европейском регионе ВИЧ был диагностирован у более чем 2,6 миллиона человек, из которых свыше 650 000 случаев зарегистрированы в странах Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

В 2023 году в 47 странах Европейского региона ВОЗ было зарегистрировано почти 113 000 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 2,4% больше, чем в предыдущем году.

В 21 стране зафиксирован рост числа диагнозов ВИЧ, причем в ряде стран отмечены самые высокие показатели за последнее десятилетие. Этот рост частично связан с усилением тестирования.

Более половины новых диагнозов ВИЧ выявляются на поздних стадиях, что увеличивает риск серьезных осложнений и смертей, связанных со СПИДом.

По оценкам, только 70% людей с ВИЧ в Европейском регионе знают о своем заболевании. В странах ЕС и ЕЭЗ этот показатель достигает 92%, тогда как в Восточной Европе и Центральной Азии он составляет менее 60%. Эта ситуация подчеркивает необходимость внедрения инновационных стратегий тестирования и просветительской работы.

Директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Анри П. Клуге отметил, что основными вызовами в борьбе с ВИЧ/СПИДом остаются стигматизация, дискриминация и ограничивающая среда. Он также подчеркнул важность увеличения финансирования для обеспечения доступности профилактики, тестирования и лечения.

Пути передачи

Самым распространенным способом передачи ВИЧ в Европе остается половой контакт . В Восточной Европе большинство случаев заражения происходит через гетеросексуальные контакты , в то время как в Западной и Центральной Европе значительная часть случаев связана с сексуальными контактами между мужчинами .

в . В , в то в и с . В некоторых странах ВИЧ продолжает распространяться через использование нестерильных шприцев .

. В 2023 году мигранты составили 48% всех новых случаев ВИЧ в странах ЕС и ЕЭЗ , что требует принятия специальных мер .

Отчет подчеркивает важность учета специфических проблем и путей передачи вируса в разных регионах, а также призывает к расширению доступа к профилактике и лечению, включая доконтактную профилактику (PreP) для групп высокого риска.