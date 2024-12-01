Джефф Битти, профессор психологии из Университета Эдж Хилл, объясняет, почему люди в разных странах по-разному воспринимают угрозу войны.
Почему люди в некоторых странах не верят, что существует риск ядерной войны
Война в Украине вступила в новую фазу. В последние месяцы дела на Украине шли не лучшим образом, но администрация президента США Джо Байдена впервые разрешила Украине запустить поставленные США ракеты дальнего радиуса действия (Atacms) вглубь российской территории.
Это изменение в политике США также активировало оружие, поставленное Великобританией и Францией, применение которого эти страны связали с решением США. В ответ Владимир Путин немедленно подписал указ о снижении порога ядерных ударов по России или Белоруссии, представляющих «критическую угрозу их суверенитету или территориальной целостности». Появились сообщения о том, что Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Украины, что привело к предположениям о неизбежности ядерной войны.
Подобная напряженность в последний раз проявилась во время Кубинского ракетного кризиса 1962 года, когда существовала реальная угроза ядерной войны между США и Советским Союзом. Кризис был разрешен путем сговора о выводе американских ядерных ракет из Турции.
На фоне нынешних опасений ядерной войны ряд близких к России стран, таких как Швеция, Норвегия и Финляндия, обновили инструкции по гражданской обороне, обучая граждан тому, как подготовиться к войне - от перевязки ран и преодоления тревоги до создания запасов воды и предметов первой необходимости. Германия также предупредила свое население о возможности войны, но подобные меры пока не были приняты, например, в Великобритании.
Влияние оптимизма на восприятие риска
Некоторые страны обеспокоены ситуацией больше, чем другие, что может быть связано с предвзятым отношением к оптимизму. Это склонность переоценивать вероятность позитивных событий и недооценивать риск негативных. Исследования показывают, что предвзятое отношение к оптимизму особенно сильно влияет на жителей Запада, таких как канадцы и американцы, которые склонны к нереалистичному оптимизму по сравнению с японцами.
Склонность к оптимизму также влияет на восприятие рисков, связанных со стихийными бедствиями и террористическими атаками. Например, у японцев восприятие риска выше, чем у американцев, которые склонны недооценивать риски. Оптимисты также склонны избегать негативных новостей и информации, потому что их мозг по-другому обрабатывает плохие новости.
Оптимизм также имеет очевидные преимущества: оптимисты живут дольше, лучше переносят стресс и имеют более сильную иммунную систему. Однако излишний оптимизм может сделать нас менее подготовленными к реальным опасностям, как отметила Барбара Эренрайх в своей книге «Улыбнись или умри». Она критикует чрезмерно позитивное мышление, которое снижает способность готовиться к кризисам.
По мнению американского Института Брукингса, угроза Путина может быть блефом. Но он также предупреждает, что чрезмерный оптимизм может затруднить подготовку к серьезным ситуациям, которые необходимы для выживания человечества.