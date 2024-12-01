Почему люди в некоторых странах не верят, что существует риск ядерной войны

​Некоторые страны обеспокоены ситуацией больше, чем другие, что может быть связано с предвзятым отношением к оптимизму. Это склонность переоценивать вероятность позитивных событий и недооценивать риск негативных. Исследования показывают, что предвзятое отношение к оптимизму особенно сильно влияет на жителей Запада, таких как канадцы и американцы, которые склонны к нереалистичному оптимизму по сравнению с японцами.

Склонность к оптимизму также влияет на восприятие рисков, связанных со стихийными бедствиями и террористическими атаками. Например, у японцев восприятие риска выше, чем у американцев, которые склонны недооценивать риски. Оптимисты также склонны избегать негативных новостей и информации, потому что их мозг по-другому обрабатывает плохие новости.

Оптимизм также имеет очевидные преимущества: оптимисты живут дольше, лучше переносят стресс и имеют более сильную иммунную систему. Однако излишний оптимизм может сделать нас менее подготовленными к реальным опасностям, как отметила Барбара Эренрайх в своей книге «Улыбнись или умри». Она критикует чрезмерно позитивное мышление, которое снижает способность готовиться к кризисам.

По мнению американского Института Брукингса, угроза Путина может быть блефом. Но он также предупреждает, что чрезмерный оптимизм может затруднить подготовку к серьезным ситуациям, которые необходимы для выживания человечества.