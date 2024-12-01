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Можете ли вы помочь? Мужчины, которым небезразлична безопасность женщин, должны это знать!

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Женщина узнала правду о своих родителях и не знает, что ей делать дальше. Снимок иллюстративный.
Женщина узнала правду о своих родителях и не знает, что ей делать дальше. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Почти каждая женщина может рассказать хотя бы одну историю о том, как она бежала домой с ключами в руках, как рано вышла из трамвая или как ей понадобился незнакомец в качестве компаньона. Все эти истории объединяет одно: женщина боялась за свою безопасность из-за мужчины.

Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных ситуаций, в которых женщины чувствуют себя небезопасно, и примеры того, как мужчины могут помочь им в эти моменты.

Если вы идете рядом с женщиной ночью

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