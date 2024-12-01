Можете ли вы помочь? Мужчины, которым небезразлична безопасность женщин, должны это знать!

Женщина узнала правду о своих родителях и не знает, что ей делать дальше. Снимок иллюстративный.

Почти каждая женщина может рассказать хотя бы одну историю о том, как она бежала домой с ключами в руках, как рано вышла из трамвая или как ей понадобился незнакомец в качестве компаньона. Все эти истории объединяет одно: женщина боялась за свою безопасность из-за мужчины.