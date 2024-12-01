Снизилось количество случаев ВИЧ-инфекции и тестирования

Каас уточнил, что число заражений снизилось почти на 27%. «В 2023 году в Эстонии было зарегистрировано 183 новых случая ВИЧ-инфекции, СПИД был выявлен у 11 человек. В 2024 году, по данным на октябрь, зарегистрировано 118 новых случаев ВИЧ-инфекции, СПИД выявлен у семи человек», - сказал Каас.

Наибольшее число новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Тарту (14) и Ида-Вирумаа (7), а также в Таллинне (65). В возрастном отношении наибольшее число случаев заражения зарегистрировано среди 35-39-летних (19 мужчин и 11 женщин). По данным Департамента здравоохранения, в 2022 году в Эстонии будет проведено 205 622 теста на ВИЧ, а в 2023 году - 202 677. В этом году было проведено 144 892 теста.