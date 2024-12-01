В первый день декабря во всем мире отмечается День борьбы с ВИЧ/СПИДом. Имре Каас, руководитель отдела коммуникаций Департамента здравоохранения, сообщил, что число случаев ВИЧ-инфекции в Эстонии снизилось по сравнению с прошлым годом.
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Снизилось количество случаев ВИЧ-инфекции и тестирования
Каас уточнил, что число заражений снизилось почти на 27%. «В 2023 году в Эстонии было зарегистрировано 183 новых случая ВИЧ-инфекции, СПИД был выявлен у 11 человек. В 2024 году, по данным на октябрь, зарегистрировано 118 новых случаев ВИЧ-инфекции, СПИД выявлен у семи человек», - сказал Каас.