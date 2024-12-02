Выяснилось, почему некоторые проблемы со здоровьем возникают рано утром

Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism , показало, что один из ключевых компонентов нашего циркадного ритма, белок BMAL1, также регулирует реакцию организма на кислородное голодание. Это открытие может объяснить, почему возникновение определенных проблем со здоровьем связано со временем суток.

BMAL1 играет важную роль в стабилизации и активации белка HIF-1α, который необходим организму для борьбы с кислородной недостаточностью. Кроме того, было установлено, что BMAL1 выполняет и независимые от HIF-1α функции, которые помогают организму справляться с нехваткой кислорода, сообщает Институт Вейцмана.