Исследователи из Института Вейцмана выяснили, почему такие проблемы со здоровьем, как астма и сердечные приступы, обычно возникают рано утром.
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Выяснилось, почему некоторые проблемы со здоровьем возникают рано утром
Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, показало, что один из ключевых компонентов нашего циркадного ритма, белок BMAL1, также регулирует реакцию организма на кислородное голодание. Это открытие может объяснить, почему возникновение определенных проблем со здоровьем связано со временем суток.