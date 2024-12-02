Пн, 2.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Здоровье
Cообщи
Для подписчиков

Выяснилось, почему некоторые проблемы со здоровьем возникают рано утром

Перевод: Дмитрий Рая
Copy
Выбор в пользу свежих продуктов может защитить от многих тяжелых проблем со здоровьем.
Выбор в пользу свежих продуктов может защитить от многих тяжелых проблем со здоровьем. Фото: Shutterstock

Исследователи из Института Вейцмана выяснили, почему такие проблемы со здоровьем, как астма и сердечные приступы, обычно возникают рано утром.

Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, показало, что один из ключевых компонентов нашего циркадного ритма, белок BMAL1, также регулирует реакцию организма на кислородное голодание. Это открытие может объяснить, почему возникновение определенных проблем со здоровьем связано со временем суток.

BMAL1 играет важную роль в стабилизации и активации белка HIF-1α, который необходим организму для борьбы с кислородной недостаточностью. Кроме того, было установлено, что BMAL1 выполняет и независимые от HIF-1α функции, которые помогают организму справляться с нехваткой кислорода, сообщает Институт Вейцмана.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх