Жители Эстонии стали активнее вакцинироваться от опасного вирусного заболевания

Люди, не входящие в группу риска, стали еще активнее защищаться от тяжелых заболеваний по сравнению с предыдущим вирусным сезоном. Платной вакцинацией воспользовалось на 50 процентов больше людей, чем в прошлом году.

За прошедший вирусный сезон в Эстонии вирусом гриппа заболело около 35 000 человек.

Больше всего в защите от гриппа нуждаются группы риска – дети в возрасте до 7 лет, беременные женщины, люди в возрасте старше 60 лет, а также несовершеннолетние, у которых повышен риск возникновения осложнений и тяжелого течения заболевания из-за состояния их здоровья. Вакцинация бесплатна для людей из групп риска по гриппу.

«Данное заболевание представляет наибольшую угрозу именно для людей из группы риска, особенно пожилых людей и маленьких детей. Маленькие дети могут переносить грипп очень тяжело, потому что их иммунная система еще не научилась бороться с вирусом. У пожилых людей грипп также может спровоцировать обострение других болезней – особенно хронических заболеваний сердца, органов дыхательной и сосудистой системы», – подчеркивает главный специалист центра гриппа Департамента здоровья Юлия Геллер.

Поствакцинальная защита в организме формируется в течение 2–3 недель после проведения защитной инъекции.