По сравнению с прошлогодним сезоном вирусных заболеваний, осведомленность жителей Эстонии о сохранении здоровья в этом году осталась стабильной. Согласно данным Департамента здоровья до наступления пика сезона вирусных заболеваний около 95 тысяч человек из группы риска были привиты от вируса гриппа.
Жители Эстонии стали активнее вакцинироваться от опасного вирусного заболевания
Люди, не входящие в группу риска, стали еще активнее защищаться от тяжелых заболеваний по сравнению с предыдущим вирусным сезоном. Платной вакцинацией воспользовалось на 50 процентов больше людей, чем в прошлом году.
За прошедший вирусный сезон в Эстонии вирусом гриппа заболело около 35 000 человек.
Больше всего в защите от гриппа нуждаются группы риска – дети в возрасте до 7 лет, беременные женщины, люди в возрасте старше 60 лет, а также несовершеннолетние, у которых повышен риск возникновения осложнений и тяжелого течения заболевания из-за состояния их здоровья. Вакцинация бесплатна для людей из групп риска по гриппу.
«Данное заболевание представляет наибольшую угрозу именно для людей из группы риска, особенно пожилых людей и маленьких детей. Маленькие дети могут переносить грипп очень тяжело, потому что их иммунная система еще не научилась бороться с вирусом. У пожилых людей грипп также может спровоцировать обострение других болезней – особенно хронических заболеваний сердца, органов дыхательной и сосудистой системы», – подчеркивает главный специалист центра гриппа Департамента здоровья Юлия Геллер.
Поствакцинальная защита в организме формируется в течение 2–3 недель после проведения защитной инъекции.
«Если пройти вакцинацию еще в начале сезона, иммунитет будет защищать вас в период интенсивного распространения вируса. По сравнению с прошлогодним вирусным сезоном, в этом году еще не настал этап резкого роста заболеваемости. Поэтому сейчас самое правильное время сделать прививку, чтобы защитить себя и своих близких от тяжелых последствий заболевания, особенно перед началом продолжительных праздников», – добавила Геллер.
Вакцинацию можно пройти в центрах семейной медицины, во многих аптеках и вакцинационных кабинетах медицинских учреждений по всей Эстонии. Подходящий вам пункт вакцинации рядом с домом можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/lähen-vaktsineerima.
«Мы рады констатировать, что жители Эстонии все больше заботятся о своем здоровье и активно занимаются профилактикой заболевания гриппом или его тяжелых форм, проходя вакцинацию от вируса гриппа. Здесь следует упомянуть и об оказателях услуг по вакцинации - центры семейных врачей, аптеки и медицинские учреждения проделали эффективную работу и заблаговременно заказали вакцины от гриппа», – рассказала руководитель службы вакцинации Кассы здоровья Ханна Яэ.
В возрастной группе 0–7 лет самый высокий охват вакцинацией наблюдается в Тартумаа, а в возрастной группе старше 60 лет – на Хийумаа и в Йыгевамаа.
«При желании прививку от коронавируса можно сделать одновременно с вакцинацией от гриппа. Если человек принадлежит к группе риска по COVID-19, ему гарантирована бесплатная вакцина», — добавляет Яэ.
«Перед сезоном отпусков я призываю людей обязательно защитить себя с помощью прививок. Таким образом мы защищаем не только себя, но и своих близких, которые входят в группу риска – бабушек и дедушек, маленьких детей, беременных женщин. Приятно встречать Рождество всей семьей, но никому из нас не хотелось бы, чтобы это положило начало распространению инфекционного заболевания внутри семьи. Вакцинацию можно пройти быстро и удобно в аптеках, это можно сделать и во время похода за подарками. Аптека зачастую является ближайшим и удобным местом для вакцинации», — напоминает всем глава Союза провизорских аптек Эстонии Ли Роотсланэ.
Записаться на вакцинацию в аптеке можно на сайте www.vaktsineeriapteegis.ee.
Обратите внимание!
Помимо обычных возможностей для вакцинации, прививку от гриппа и COVID-19 можно сделать в следующих центрах:
- В Таллинне 10 декабря, с 13:00 до 16:00 в Социальном центре Ласнамяэ
- В Ида-Вирумаа 13 декабря с 16:00 до 17:00 в торговом центре в Кохтла-Ярве в Торговом центре Вирониа
- В Таллинне 8 января с 11:00 до 16:00 в центре Линдакиви.
В случае заболевания нужно:
- По возможности избегайте близкого контакта с другими людьми, особенно с людьми, входящими в группу риска;
- Отдыхайте и пейте достаточное количество жидкости (желательно обычной воды);
- Для облегчения симптомов (повышенной температуры, кашля, головной и мышечной боли и т. д.) используйте лекарства, отпускаемые без рецепта, которые можно приобрести в аптеке.
- Если симптомы ухудшаются, обратитесь к семейному врачу.
Дополнительную информацию о вирусе гриппа можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/gripp.