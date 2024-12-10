Фонд помощи больным раком завершает год с убытком в миллион евро

«Нехватка миллиона евро - это не кризис, несмотря на то, что происходит в мире, поскольку мы собираем больше пожертвований, чем прежде, и нам не пришлось никого бросать», - сказал основатель фонда Тойво Тянавсуу.

Он добавил: «На Рождество люди жертвуют больше на благотворительность, поскольку думают о своей семье и здоровье. Однако стоит делать это круглый год».

Сейчас фонд собирает от трех до пяти миллионов евро в год, чтобы компенсировать нехватку средств в эстонской медицинской системе.

На то, чтобы новое лекарство появилось на рынке и было компенсировано Кассой здоровья, требуется три года. «Новые лекарства не доходят до жителей Эстонии», - сказал Тянавсуу. Он отметил, что фонд помогает людям реализовать свое предназначение в жизни и мечту находиться рядом с близкими.

За десять лет фонд отдал государству 2,5 миллиона евро в качестве налога с оборота, несмотря на то, что несколько министров обещали рассмотреть отказ от такого налогового бремени.

«Мы собирали пожертвования перед концертным залом "Эстония" во время президентских выборов 2016 года. К нам дружно приходили политики и избиратели. Приходили молодые семьи, финские туристы и воины Одина, протестующие в парке Таммсааре, - говорит Тянавсуу. - Мы увидели, как фонд лечит и совершенно здоровых людей, поскольку они хотят поддержать тех, у кого дела идут не так хорошо».

Тянавсуу привел в пример дирижера Янне Фридолин, которая уже третий год готовится к предстоящему Празднику песни, дает концерты и заботится о большой семье, хотя фармацевтическая компания дала ей надежду только на один год.

«Фонд испытывает финансовые трудности, поскольку люди просто живут, а мы просто их поддерживаем», - добавил Тянавсуу.