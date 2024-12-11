На минувшей неделе в Эстонии было зарегистрировано 919 случаев заражения Covid-19 - на 93 больше, чем неделей ранее, пишет Rus.ERR.
Заболеваемость коронавирусом в Эстонии растет вторую неделю подряд
Из всех выявленных с 2 по 8 декабря случаев заражения 175 были подтверждены лабораторно, остальные – клинически, следует из данных Департамента здоровья.
Заболеваемость коронавирусом увеличивается вторую неделю подряд.
Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Харьюском, Тартуском и Ида-Вируском уездах.
Средний уровень заболеваемости в Эстонии за семь дней вырос до 131 случая на 100 000 человек.