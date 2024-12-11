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В Европе набирают обороты три болезни, передающиеся от животных

Перевод: Сергей Светлов
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Яйца, смешанные продукты и куриное мясо были основными причинами сальмонеллеза.
Яйца, смешанные продукты и куриное мясо были основными причинами сальмонеллеза. Фото: Shutterstock

В Европе участились случаи заболеваний зоонозами. Зоонозы - это болезни, которые передаются человеку от диких или домашних животных, но могут также передаваться от человека к животным. Особенно заметный рост продемонстрировали случаи листериоза.

В 2023 году был зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости листериозом с 2007 года. Тем не менее, кампилобактериоз и сальмонеллез остаются самыми распространенными зоонозами в Европейском союзе. В целом количество заболеваний зоонозами среди людей увеличилось, хотя число вспышек заболеваний, связанных с пищевыми продуктами, немного снизилось, как показано в ежегодном совместном отчете Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA).

Количество случаев листериоза (2952) росло с 2019 по 2023 год, достигнув самого высокого уровня с 2007 года. Причиной может быть старение населения Европы - 21,3% европейцев старше 65 лет. Рост хронических заболеваний, связанных с возрастом, увеличивает риск серьезных симптомов у пожилых людей. Основные источники инфекции - готовые продукты питания, такие как лосось холодного копчения, мясные изделия и молочные продукты. Данные показывают, что в пробах готовых продуктов допустимые уровни загрязнения Listeria monocytogenes превышены в 0,11-0,78% случаев, причем самый высокий уровень зафиксирован в ферментированных колбасах.

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