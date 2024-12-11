В Европе набирают обороты три болезни, передающиеся от животных

В 2023 году был зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости листериозом с 2007 года. Тем не менее, кампилобактериоз и сальмонеллез остаются самыми распространенными зоонозами в Европейском союзе. В целом количество заболеваний зоонозами среди людей увеличилось, хотя число вспышек заболеваний, связанных с пищевыми продуктами, немного снизилось, как показано в ежегодном совместном отчете Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA).