На Портале здоровья появилось важное дополнение

В течение года на главной странице интернет-сайта Портала здоровья (т.н. рабочего стола) было внесено несколько важных обновлений, включая отображение информации с платформ дигитальных услуг семейных врачей.

«Мы рады сообщить, что Портал здоровья получил еще одно важное обновление - теперь к нему добавлена общегосударственная дигитальная регистратура. Это значит, что система бронирования визитов, которая раньше работала на отдельном сайте, теперь удобно доступна в той же интернет-среде, где находятся и все остальные данные о здоровье человека», - рассказал руководитель проекта Портала здоровья Евгений Николаевский.

Дигитальную регистратуру можно открыть, если войти на Портал здоровья с помощью ID-карты, Mobile ID или Smart ID и нажать кнопку «Визиты и направления» или кнопку «Открыть регистратуру» на первой странице сайта (рабочем столе). Там можно увидеть ваши ближайшие приемы и теперь есть возможность записаться на обследования и приемы.

По словам Николаевского, цель обновлений - создание полноценного и удобного государственного портала, который будет консолидировать в одном месте всю необходимую человеку медицинскую информацию в одном месте. «Такие интегрированные инфотехнологические решения помогают сэкономить время и повысить удобство использования сайта для пользователей. Поэтому перенос общегосударственной дигитальной регистратуры - это не просто техническое изменение. Это шаг, который обеспечивает всем удобный доступ к медицинским услугам», - добавил Николаевский.