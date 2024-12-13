Эти мальчики борются с тяжелым заболеванием: поможем исполнить их мечту!

Мальчики, их семьи и близкие очень просят помощи, чтобы лечение детей могло продолжаться с поддержкой Детского фонда - рождественская радость не уменьшится ни у одной семьи или предприятия, а наоборот, возрастет, если мы вместе подарим Кевину, Ральфу и Хенри жизнь.

Дистрофия Дюшенна - редкое заболевание, которое без лечения только прогрессирует. Растущая мышечная слабость приводит к утрате способности ходить, затем возникают проблемы с дыханием, и продолжительность жизни ограничивается 20 годами. Но Кевин, Ральф и Хенри хотят жить. Хенри с нетерпением ждет первого учебного дня в следующем сентябре. Ральф рисует потрясающие картины и уже привлек внимание многих своим талантом. Кевин, который живет в детском доме, мечтает стать полицейским: обеспечивая безопасность, он хочет внести свой вклад в общество.

Эти мечты могут быть сильнее заболевания, потому что лекарства существуют и уже доказали свою эффективность. Настолько, что Кевин, который раньше с трудом вставал с постели, теперь способен пройти несколько тысяч шагов в день. Хенри покоряет лестницы, а Ральф все увереннее встает из инвалидного кресла и становится сильнее с каждым днем благодаря терапии.

Пожалуйста, помогите рождественскими благими делами, чтобы трое энергичных мальчиков могли продолжать мечтать о будущем, а прогрессирование болезни остановилось! Вы можете помочь разными способами: сделав пожертвование через форму пожертвований на сайте Детского фонда или позвонив на благотворительные номера телефонов: позвонив по номеру 900 5025, вы пожертвуете пять евро, по номеру 900 5100 - десять евро, а по номеру 900 5500 - 50 евро. Также можно перевести деньги на благотворительные счета, указав в комментарии Kevin, Ralf, Henri или одно из этих имен.

Наименование получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond Swedbank IBAN EE682200221015828742 SEB IBAN EE261010220014910011 Luminor IBAN EE791700017000285384 LHV IBAN EE527700771000610813 Coop IBAN EE824204278603586607