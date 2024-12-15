Неожиданный фактор, который может увеличить риск инфаркта

Исследователи Копенгагенского университета в Дании проанализировали данные из государственных баз, чтобы выявить связь эндометриоза с инфарктом миокарда, ишемическим инсультом, нарушениями сердечного ритма и сердечной недостаточностью, сообщает Eesti Arst.

Объектом исследования стали женщины, которым был поставлен диагноз эндометриоз в период с 1977 по 2021 год. Контрольную группу составили женщины того же возраста, не страдающие эндометриозом.

У женщин с эндометриозом был на 35% выше риск инфаркта миокарда и на 20% выше риск ишемического инсульта. Кумулятивный 40-летний риск инфаркта и инсульта был у женщин с эндометриозом выше на 17,5% и 15,3% соответственно по сравнению с контрольной группой. Также у женщин с эндометриозом риск нарушений сердечного ритма был выше на 21%, а риск сердечной недостаточности - на 11%.

По мнению авторов исследования, эндометриоз является долгосрочным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, и этих пациенток следует рассматривать соответствующим образом.

Что такое эндометриоз?

Эндометриоз - это заболевание, при котором ткань слизистой оболочки матки (эндометрия) разрастается и функционирует за пределами матки. Обычно очаги эндометриоза обнаруживаются в яичниках, матке, брюшине, на поверхности кишечника и мочевого пузыря, реже - в других местах.

В большинстве случаев (около 80% пациенток) возникают боли внизу живота во время менструации. Эти боли вызваны веществами, выделяющимися при отторжении эндометрия, которые раздражают окружающие ткани, а также сокращениями матки во время менструации. Реже боли могут возникать в середине цикла во время овуляции или присутствовать постоянно на протяжении всего менструального цикла.

Источник: Клиника Тартуского университета