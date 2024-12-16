Военные беженцы из Украины смогут обращаться за помощью к семейным врачам на равных условиях с жителями Эстонии

Это означает, что все оставшиеся жить в Эстонии военные беженцы, еще не включенные в регистры семейных врачей, должны сами найти себе семейного врача, чтобы получать общую медицинскую помощь.

До 2023 года дополнительные средства, выделенные Кассе здоровья, использовались для покрытия расходов на медицинскую помощь, связанную с военными беженцами из Украины.

«Эта поддержка была необходима в ситуации, когда в Эстонию одновременно прибыли десятки тысяч военных беженцев, которым нужно было быстро обеспечить медицинскую помощь. Благодаря этому финансированию Касса здоровья подписала отдельный договор на общее медицинское обслуживание с медицинскими учреждениями Tallina Eriarstikeksus, Meliva и Confido, которые предоставили услуги в области семейной медицины тысячам беженцам из Украины», - пояснила Ханна-Мари Луйде, главный специалист отдела по связям с партнерами Кассы здоровья.

Поскольку Касса здоровья больше не будет получать дополнительные средства от государства для покрытия расходов на медицинскую помощь военным беженцам из Украины, с 2025 года больше не будут продлеваться соответствующие договора с Tallinna Eriarstikeskus, Meliva и Confido. Поэтому военным беженцам из Украины, которые до сих пор получали общую медицинскую помощь в этих медицинских учреждениях, нужно самостоятельно искать семейного врача.