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Исследование: водители такси и скорых реже умирают от Альцгеймера

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Такси Bolt в Париже.
Такси Bolt в Париже. Фото: ERIC PIERMONT

По данным нового исследования, проведенного Гарвардской медицинской школой и Mass General Brigham, водители такси и скорых автомобилей имеют меньший риск умереть от болезни Альцгеймера по сравнению с работниками других профессий.

В исследовании, охватывающем девять миллионов случаев смерти в США и более 400 профессий, ученые установили, что в среднем от болезни Альцгеймера умирает один из 60 человек (1,69%). Однако среди водителей такси этот показатель составляет один из 97 (1,03%), а среди водителей скорых - один из 109 (0,91%), сообщает The Times.

Ученые связывают эти результаты с навыками навигации, так как водители такси и скорых автомобилей регулярно должны запоминать сложные маршруты. Важно отметить, что участники исследования начали работать в этих профессиях до того, как появились GPS-устройства и смартфоны.

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