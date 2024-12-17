Исследование: водители такси и скорых реже умирают от Альцгеймера

В исследовании, охватывающем девять миллионов случаев смерти в США и более 400 профессий, ученые установили, что в среднем от болезни Альцгеймера умирает один из 60 человек (1,69%). Однако среди водителей такси этот показатель составляет один из 97 (1,03%), а среди водителей скорых - один из 109 (0,91%), сообщает The Times.