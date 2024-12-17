Платформа TikTok не перестает удивлять. Сейчас там распространяется кулинарный тренд, который вызывает вопросы о том, стоит ли это вообще есть.
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Блестящие огурцы захватили мир: в TikTok распространяется тренд, который вызывает смешанные чувства
Кулинарный тренд, который за короткое время набрал миллионы просмотров, связан с маринованными огурцами и, по сути, не представляет собой ничего сложного. Суть в том, что в банку с нарезанными огурцами добавляется много блесток, чтобы огуречные ломтики красиво сверкали.