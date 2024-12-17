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Блестящие огурцы захватили мир: в TikTok распространяется тренд, который вызывает смешанные чувства

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Маринованные огурцы. Иллюстративное фото.
Маринованные огурцы. Иллюстративное фото. Фото: Olga Sergeeva / PantherMedia / Olga Sergeeva

Платформа TikTok не перестает удивлять. Сейчас там распространяется кулинарный тренд, который вызывает вопросы о том, стоит ли это вообще есть.

Кулинарный тренд, который за короткое время набрал миллионы просмотров, связан с маринованными огурцами и, по сути, не представляет собой ничего сложного. Суть в том, что в банку с нарезанными огурцами добавляется много блесток, чтобы огуречные ломтики красиво сверкали.

@alessandrapizzz OOOOOOOO✨✨✨ credit: @jam🍉 #fyp #fy #tiktokviral #viral #trending #pretty #prettypickles #teamwork #pickles #glitter #sparkle #pretty #omg #picklekit ♬ pReEeEtY PiCkLeSsSs - jam🍉
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