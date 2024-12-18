Почему появляются мешки под глазами и как с ними бороться?

Мешки под глазами представляют собой небольшие отеки или припухлости под нижними веками, которые часто связаны со старением. С возрастом ткани и мышцы вокруг глаз слабеют, что вызывает смещение жировых подушечек в область нижних век, из-за чего они выглядят припухлыми. Также может скапливаться жидкость, усиливая отечность.

Обычно это лишь косметический недостаток и не указывает на серьезные проблемы со здоровьем. Домашние средства, например холодные компрессы, могут уменьшить отечность. Если мешки под глазами вызывают сильное беспокойство, можно подумать об операции на веках.

Хотя мешки под глазами в большинстве случаев безвредны, следует обратиться к врачу, если:

отек вызывает проблемы со зрением, раздражение или головную боль;

отек сопровождается кожной сыпью.

Врач поможет исключить более серьезные причины, такие как заболевания щитовидной железы, аллергии, инфекции или болезни соединительной ткани. При необходимости пациента направят к офтальмологу или специалисту по пластической хирургии.

Основные причины появления мешков под глазами:

старение – кожа и мышцы теряют эластичность;

задержка жидкости: особенно по утрам или после употребления соленой пищи;

недостаток сна и курение;

аллергии и наследственность;

проблемы со здоровьем, такие как болезни почек или щитовидной железы.

Факторы риска усиливают возраст, нездоровый образ жизни и хронические заболевания.