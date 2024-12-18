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ОТКРЫТИЕ Чтение помогает избежать тяжелого заболевания

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Чтение.
Чтение. Фото: Shutterstock

Исследование ученых из Университета Южной Австралии показало, что малоподвижный образ жизни по-разному влияет на здоровье мозга в зависимости от вида активности.

Исследование выявило, что у пожилых людей старше 60 лет умственно стимулирующие занятия, такие как чтение, прослушивание музыки, рукоделие, общение или игра на музыкальных инструментах, улучшают память и мыслительные способности. В то же время просмотр телевизора и видеоигры могут негативно влиять на работу мозга.

Ученые подчеркивают важность различия между типами активностей, выполняемых в сидячем положении, поскольку некоторые из них обеспечивают более высокую умственную стимуляцию и социальное взаимодействие. Поскольку как минимум 45 процентов случаев деменции можно предотвратить за счет изменения образа жизни, осознание положительного эффекта определенных занятий может помочь снизить риск когнитивных нарушений.

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