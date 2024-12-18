Исследование ученых из Университета Южной Австралии показало, что малоподвижный образ жизни по-разному влияет на здоровье мозга в зависимости от вида активности.
Для подписчиков
ОТКРЫТИЕ ⟩ Чтение помогает избежать тяжелого заболевания
Исследование выявило, что у пожилых людей старше 60 лет умственно стимулирующие занятия, такие как чтение, прослушивание музыки, рукоделие, общение или игра на музыкальных инструментах, улучшают память и мыслительные способности. В то же время просмотр телевизора и видеоигры могут негативно влиять на работу мозга.