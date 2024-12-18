Сколько воды нужно пить в день и почему это необходимо?

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско проанализировали 18 предыдущих исследований с участием в среднем 48 человек. Хотя результаты были разными, было выявлено несколько преимуществ употребления воды, особенно в снижении риска образования камней в почках и поддержке потери веса.

Обильное питье воды также было связано с профилактикой мигреней, инфекций мочевыводящих путей, диабета и низкого кровяного давления. Однако исследования не смогли доказать прямую причинно-следственную связь, пишет ScienceAlert.

Однако ясно, что недостаток воды пагубно сказывается на здоровье: обезвоживание связано с хроническими заболеваниями и сокращением продолжительности жизни. Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять 3,2 литра воды в день для мужчин и 2,7 литра для женщин в зависимости от климатической зоны, но потребности зависят от индивидуальных обстоятельств.

«Единой рекомендации по потреблению воды не существует», - отмечает уролог Бенджамин Брейер. Проконсультируйтесь с врачом по поводу своего здоровья».

Исследование было опубликовано в журнале JAMA Network Open.