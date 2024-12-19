В трех городах Эстонии аптечные товары пациентам будут доставлять курьеры

Платформа Wolt позволяет доставить заказ в среднем за 30 минут.

По словам руководителя по франчайзингу бренда Benu Райнера Касевяли, сотрудничество с курьерской доставкой ориентировано на удовлетворение именно срочных потребностей клиентов.

«В холодное время года многим людям важно быстро получить необходимые товары из сферы здравоохранения: будь то сироп от кашля, пастилки для горла, витамины, ингаляторы, термометры или согревающие напитки», - перечислил он доступные группы товаров. В общей сложности через эту услугу можно заказать около 700 различных аптечных препаратов и средств.

В ходе пилотного проекта выяснилось, что наибольшей популярностью среди покупателей пользуются товары, предназначенные для борьбы с простудными заболеваниями, а также средства оказания первой помощи - пластыри, антисептики и охлаждающие спреи. Пилотный проект также продемонстрировал спрос и на более деликатные продукты, например, средства для лечения геморроя и тесты на беременность.

«Мы постоянно отслеживаем потребности наших клиентов и планируем на основе этого расширять выбор продукции. Например, в ассортимент добавляются различные экспресс-тесты - выявляющие COVID и грипп, разные воспаления, хеликобактериоз и пр. В то же время мы следим за спросом на сезонные товары, чтобы соответствующие зимнему периоду средства по уходу за кожей были доступны в начале года, а весной добавлялись солнцезащитные кремы и другие товары, необходимые для теплого времени года», - поясняет Райнер Касевяли.

Первая в Эстонии услуга по доставке аптечных товаров покупателю через курьерскую доставку Wolt первоначально доступна в трех городах. Через платформу Wolt продукцию аптеки Benu можно заказать в Пярну, Тарту и Таллинне. Заказы принимают аптеки Papiniidu Apteek в Пярну, Sõbra Apteek в Тарту и Lasnamäe Tervisemaja Apteek в Таллинне. В начале нового года будет рассмотрено расширение сотрудничества и на другие города.