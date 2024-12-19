Заболеваемость гриппом в Эстонии выросла вдвое и может продолжить расти

За неделю гриппом заболели 76 человек. Лабораторно было подтверждено 41 случай гриппа: 33 из них вызваны вирусом гриппа A и 8 - вирусом гриппа B. Активность вируса стабильно росла на протяжении последних четырех недель и число заболевших гриппом по сравнению с предыдущей неделей удвоилось.

Ближайшие недели, вероятно, принесут резкий рост заболеваемости гриппом и увеличение числа госпитализаций, особенно среди групп риска.

За неделю из-за гриппа были госпитализированы четыре человека, в одном случае грипп был сопутствующим заболеванием. Учитывая способность вируса гриппа обострять хронические болезни, нельзя исключать, что причиной ухудшения состояния стал именно грипп.

По данным Европейской сети мониторинга гриппа, число обращений к семейным врачам и в больницы из-за острых респираторных инфекций пока соответствует сезонным ожиданиям, однако активность вируса гриппа растет. В странах ЕС и Европейской экономической зоны доля положительных тестов на грипп составляет 10 процентов, что указывает на начало зимней эпидемии.

Также после семинедельного снижения снова растет число случаев коронавируса - на 12,5 процента по сравнению с предыдущей неделей.

В больницы поступили 111 человек с диагнозом коронавирус как основным или сопутствующим заболеванием. Из них 27 человек (24,3 процента) нуждались в лечении тяжелой формы коронавируса. 24 пациента (21,6 процента) были старше 60 лет. Число нуждающихся в госпитализации остается стабильным, но растет число пациентов с сопутствующим диагнозом коронавируса. Потребность в интенсивной терапии минимальна, случаев смерти зарегистрировано не было.