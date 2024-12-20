Кофе, вероятно, является самым популярным напитком в мире - ежедневно выпивается около двух миллиардов чашек. На протяжении многих лет исследовались возможные положительные и отрицательные эффекты кофе на здоровье. Новое обзорное исследование, проведенное учеными Университета Коимбры и профинансированное Информационным центром по изучению кофе, утверждает, что регулярное употребление кофе может добавить человеку в среднем 1,8 года здоровой жизни, сообщает Medical News Today.
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Кофе может добавить несколько лет здоровой жизни
Питательные вещества и антиоксиданты, содержащиеся в кофе, могут снижать риск таких заболеваний, как диабет 2-го типа, метаболический синдром, болезни печени и ожирение. Однако кофе может также вызывать негативные эффекты, такие как повышение уровня тревожности, приступы мигрени, проблемы со сном и расстройства пищеварения.