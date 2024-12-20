После продолжавшейся семь недель тенденции к снижению число случаев заболевания Covid-19 в Эстонии на прошлой неделе снова начало увеличиваться, пишет Rus.ERR.
Ситуация с Covid-19 в Эстонии снова начала ухудшаться
По данным Департамента здоровья, с 9 по 15 декабря заболеваемость выросла на 12,5% по сравнению с предыдущей неделей.
За ростом заболеваемости среди детей школьного возраста последовало увеличение заболеваемости среди людей трудоспособного и пожилого возраста.
Значительный рост наблюдался в возрастных группах: 20-24 года (+40,5%), 65-69 лет (+57,1%) и 80-84 года (+62,1%). В остальных возрастных группах средний прирост составил 30%.