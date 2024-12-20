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Ситуация с Covid-19 в Эстонии снова начала ухудшаться

Редактор: rus.postimees.ee
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Коронавирусное отделение в Западно-Таллиннской центральной больнице.
Коронавирусное отделение в Западно-Таллиннской центральной больнице. Фото: Tairo Lutter

После продолжавшейся семь недель тенденции к снижению число случаев заболевания Covid-19 в Эстонии на прошлой неделе снова начало увеличиваться, пишет Rus.ERR.

По данным Департамента здоровья, с 9 по 15 декабря заболеваемость выросла на 12,5% по сравнению с предыдущей неделей.

За ростом заболеваемости среди детей школьного возраста последовало увеличение заболеваемости среди людей трудоспособного и пожилого возраста.

Значительный рост наблюдался в возрастных группах: 20-24 года (+40,5%), 65-69 лет (+57,1%) и 80-84 года (+62,1%). В остальных возрастных группах средний прирост составил 30%.

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