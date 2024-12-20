Пт, 20.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Здоровье
Cообщи
Для подписчиков

Неожиданный фактор может способствовать развитию рака

Перевод: Дмитрий Рая
Copy
Старые покрышки.
Старые покрышки. Фото: Margus Ansu / Postimees

Крошечные кусочки пластика попадают в воздух в резултате стирания автомобильных шин и разложения мусора, что приводит к загрязнению воздуха и потенциально приводит к респираторным заболеваниям и другим проблемам, утверждают исследователи Калифорнийского университета.

Как показал обзор около 3000 исследований, эти частицы связаны с рядом серьезных проблем со здоровьем, включая бесплодие у мужчин и женщин, рак толстой кишки и плохую работу легких. Кроме того, частицы могут способствовать хроническому воспалению легких, что повышает риск развития рака легких, сообщают в Калифорнийском университете.

«Эти микрочастицы представляют собой мелкодисперсное загрязнение воздуха, а мы знаем, что такое загрязнение воздуха вредно», - говорит Трейси Дж. Вудрафф, профессор акушерства, гинекологии и репродуктивных наук на кафедре акушерства и гинекологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Вудрафф - старший автор исследования, опубликованного в журнале Environmental Science & Technology.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх