Крошечные кусочки пластика попадают в воздух в резултате стирания автомобильных шин и разложения мусора, что приводит к загрязнению воздуха и потенциально приводит к респираторным заболеваниям и другим проблемам, утверждают исследователи Калифорнийского университета.
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Неожиданный фактор может способствовать развитию рака
Как показал обзор около 3000 исследований, эти частицы связаны с рядом серьезных проблем со здоровьем, включая бесплодие у мужчин и женщин, рак толстой кишки и плохую работу легких. Кроме того, частицы могут способствовать хроническому воспалению легких, что повышает риск развития рака легких, сообщают в Калифорнийском университете.