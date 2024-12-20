Неожиданный фактор может способствовать развитию рака

Как показал обзор около 3000 исследований, эти частицы связаны с рядом серьезных проблем со здоровьем, включая бесплодие у мужчин и женщин, рак толстой кишки и плохую работу легких. Кроме того, частицы могут способствовать хроническому воспалению легких, что повышает риск развития рака легких, сообщают в Калифорнийском университете.