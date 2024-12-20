Касса здоровья будет компенсировать страхование ответственности

В последние месяцы в СМИ недовольство обязательным страхованием ответственности выразили стоматологи, представители скорой помощи и семейные врачи. Представители скорой помощи заявляли, что расходы на страхование могут лишить их возможности приобрести новый автомобиль , а семейные врачи и вовсе угрожали уйти с работы .

Министр здоровья Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия) отметила, что 90% поставщиков медицинских услуг уже заключили договоры страхования, что гарантирует возможность получения компенсации от страховой компании в случае предотвратимого ущерба здоровью. «Скорая помощь и больницы заключили договоры. Отсутствуют страховые договоры у шести списков семейных врачей, но они находятся в контакте с Департаментом здоровья в рамках надзора. В стоматологии охват составляет 87%», - заявила министр.