Пт, 20.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Здоровье
Cообщи
Для подписчиков

Касса здоровья будет компенсировать страхование ответственности

Copy
Касса здоровья.
Касса здоровья. Фото: Madis Veltman

С декабря около 90 процентов поставщиков медицинских услуг заключили договоры обязательного страхования ответственности. Касса здоровья начнет компенсировать стоимость страхования ответственности, однако окончательная сумма будет зависеть от оборота предоставляемых медицинских услуг, но не превысит 50 процентов.

В последние месяцы в СМИ недовольство обязательным страхованием ответственности выразили стоматологи, представители скорой помощи и семейные врачи. Представители скорой помощи заявляли, что расходы на страхование могут лишить их возможности приобрести новый автомобиль, а семейные врачи и вовсе угрожали уйти с работы.

Министр здоровья Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия) отметила, что 90% поставщиков медицинских услуг уже заключили договоры страхования, что гарантирует возможность получения компенсации от страховой компании в случае предотвратимого ущерба здоровью. «Скорая помощь и больницы заключили договоры. Отсутствуют страховые договоры у шести списков семейных врачей, но они находятся в контакте с Департаментом здоровья в рамках надзора. В стоматологии охват составляет 87%», - заявила министр.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх