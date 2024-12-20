С декабря около 90 процентов поставщиков медицинских услуг заключили договоры обязательного страхования ответственности. Касса здоровья начнет компенсировать стоимость страхования ответственности, однако окончательная сумма будет зависеть от оборота предоставляемых медицинских услуг, но не превысит 50 процентов.
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Касса здоровья будет компенсировать страхование ответственности
В последние месяцы в СМИ недовольство обязательным страхованием ответственности выразили стоматологи, представители скорой помощи и семейные врачи. Представители скорой помощи заявляли, что расходы на страхование могут лишить их возможности приобрести новый автомобиль, а семейные врачи и вовсе угрожали уйти с работы.