Секрет спокойного Рождества: домашняя аптечка – что должно быть в наличии?

В нашей аптечке всегда есть что-то для горла: например, леденцы и спрей. Цель одна, разница лишь во вкусе.

Также у нас всегда есть средства от травм - эластичный бинт, охлаждающий пакет (который, кстати, универсален и может использоваться как грелка), гель от боли и воспаления. Бинты разной ширины всегда пригодятся - будь то после катания на лыжах, коньках, санках или при случайном падении. В зимний период они часто нужны для фиксации при легком вывихе, растяжении или надрыве.

Не менее важно поддерживать пищеварение. Вместо активированного угля в нашей аптечке есть саше с кремниевой кислотой, которое имеет широкий спектр показаний - от болей в животе и тошноты до вздутия, диареи, судорог и изжоги. В основном мы используем его для облегчения симптомов ротавируса. Пищеварительные ферменты должны быть у тех, кто знает, как их пищеварительная система реагирует на все праздничные излишества: картофель, мясо, капуста и грибы - не самая легкая комбинация для желудка в любое время года.

Не забывайте об аллергии. Наша семья тоже не может устоять перед мандаринами и сладостями, поэтому у нас всегда есть как таблетки, так и крем для снятия кожных реакций. Универсальный крем подойдет как для мелких ран, так и для аллергических высыпаний (а вскоре и для укусов насекомых).

И самое главное - лекарства, которые используются ежедневно. Врач отвечает за выписку рецепта, фармацевт - за его выдачу, но за их наличие дома отвечаете вы. Правильный момент для продления рецепта - когда от последней упаковки осталось половина. Да, половина упаковки, а не таблетка.

Никогда не откладывайте покупку рецептурных лекарств: придя в аптеку вы можете обнаружить, что у вас либо нет рецепта, либо лекарства нет в наличии, и потребуется консультация врача для подбора альтернативы.