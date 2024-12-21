Если вы хотите провести Рождество дома с близкими, а не в поисках парковочного места у торгового центра, следует заранее наполнить аптечку самым необходимым, пишет провизор Apotheka Хеллика Лойде.
Секрет спокойного Рождества: домашняя аптечка – что должно быть в наличии?
Содержимое аптечки может варьироваться в зависимости от возраста членов семьи. Однако если в доме есть дети, вопрос стоит не в том, понадобятся ли лекарства в принципе, а в том - когда именно они понадобятся. Родители знают, что болезни часто проявляются либо поздно вечером в пятницу, либо в воскресенье, поэтому в нашей семье всегда есть средства от боли и жара. У нас есть как ибупрофен, так и парацетамол - выбор зависит от интенсивности боли или уровня температуры. Форма лекарства определяется возрастом домочадцев.
У нас всегда есть что-то от насморка - спрей с морской или минеральной водой для промывания носа и таблетки от насморка, для маленьких детей - капли или сироп. Из-за особенностей работы в последние годы в период вирусов я использую также назальный спрей, который создает защитный слой на слизистой оболочке носа, снижая риск заболевания, а при болезни ускоряет выздоровление.
От кашля у нас тоже всегда есть что-то под рукой. Это могут быть липовый чай или чай от кашля, мазь на основе гусиного жира, леденцы для горла или другие средства от кашля. Гусиный жир мы годами применяем по простой схеме - если ребенок возвращается с прогулки с ледяными ногами, то делаем теплую ванну для ног, натираем ему ступни гусиным жиром, надеваем теплые носки и ставим чашку липового чая на стол. Это всегда помогает. При первых признаках кашля гусиный жир втирается в грудь, ступни и спину. Для старших детей и взрослых подойдет согревающая мазь на основе гусиного жира.
В нашей аптечке всегда есть что-то для горла: например, леденцы и спрей. Цель одна, разница лишь во вкусе.
Также у нас всегда есть средства от травм - эластичный бинт, охлаждающий пакет (который, кстати, универсален и может использоваться как грелка), гель от боли и воспаления. Бинты разной ширины всегда пригодятся - будь то после катания на лыжах, коньках, санках или при случайном падении. В зимний период они часто нужны для фиксации при легком вывихе, растяжении или надрыве.
Не менее важно поддерживать пищеварение. Вместо активированного угля в нашей аптечке есть саше с кремниевой кислотой, которое имеет широкий спектр показаний - от болей в животе и тошноты до вздутия, диареи, судорог и изжоги. В основном мы используем его для облегчения симптомов ротавируса. Пищеварительные ферменты должны быть у тех, кто знает, как их пищеварительная система реагирует на все праздничные излишества: картофель, мясо, капуста и грибы - не самая легкая комбинация для желудка в любое время года.
Не забывайте об аллергии. Наша семья тоже не может устоять перед мандаринами и сладостями, поэтому у нас всегда есть как таблетки, так и крем для снятия кожных реакций. Универсальный крем подойдет как для мелких ран, так и для аллергических высыпаний (а вскоре и для укусов насекомых).
И самое главное - лекарства, которые используются ежедневно. Врач отвечает за выписку рецепта, фармацевт - за его выдачу, но за их наличие дома отвечаете вы. Правильный момент для продления рецепта - когда от последней упаковки осталось половина. Да, половина упаковки, а не таблетка.
Никогда не откладывайте покупку рецептурных лекарств: придя в аптеку вы можете обнаружить, что у вас либо нет рецепта, либо лекарства нет в наличии, и потребуется консультация врача для подбора альтернативы.