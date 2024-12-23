Исследование Барселонского университета показало, что чайные пакетики, изготовленные из полимеров, при заваривании выделяют миллионы нано- и микропластиковых частиц. Кроме того, выяснилось, что эти частицы могут проникать в клетки кишечника человека.
Для подписчиков
Любимый напиток может содержать опасные частицы
Пластиковые отходы - серьезная экологическая проблема, которая может значительно повлиять на здоровье и благополучие будущих поколений. Упаковка пищевых продуктов является основным источником загрязнения микро- и нанопластиком, который человек вдыхает или проглатывает.