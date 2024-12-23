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Любимый напиток может содержать опасные частицы

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Чайные пакетики могут выделять большое количество микро- и наночастиц в напиток.
Чайные пакетики могут выделять большое количество микро- и наночастиц в напиток. Фото: Shutterstock

Исследование Барселонского университета показало, что чайные пакетики, изготовленные из полимеров, при заваривании выделяют миллионы нано- и микропластиковых частиц. Кроме того, выяснилось, что эти частицы могут проникать в клетки кишечника человека.

Пластиковые отходы - серьезная экологическая проблема, которая может значительно повлиять на здоровье и благополучие будущих поколений. Упаковка пищевых продуктов является основным источником загрязнения микро- и нанопластиком, который человек вдыхает или проглатывает.

В научной работе, опубликованной в журнале Chemosphere, изучалось количество микро- и нанопластиков, выделяемых различными типами коммерческих чайных пакетиков. Выяснилось, что пакетики, изготовленные из нейлона-6, полипропилена и целлюлозы, выделяют при заваривании значительное количество частиц:

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