Касса здоровья начнет финансировать новые медицинские услуги

Услуги сестринского ухода станут более доступными. С нового года Касса здоровья начнет оплачивать медицинские услуги, предоставляемые по направлению специалиста по сестринскому делу. Также снизится доля личного участия в стационарном сестринском уходе с 15% до 10%. Кроме того, Касса здоровья возьмет на себя финансирование медицинских услуг в круглосуточных специальных учреждениях ухода вне дома.

Профилактическая услуга по предотвращению заболеваний полости рта в стоматологии благодаря передвижным стоматологическим кабинетам будет доступна в школах и детских садах. С 2025 года стоматологи смогут использовать услугу электронной консультации с врачами-специалистами для получения рекомендаций по вопросам здоровья полости рта в связи с другими заболеваниями.

В специализированной медицинской помощи мы начнем финансировать такие новые услуги, как высокоразрешающая манометрия пищевода, фотодинамическая терапия кожных заболеваний, устройства для аспирации тромбов легочной артерии и групповые сеансы логопедической терапии. Среди этих услуг спасительной и инновационной является устройство для аспирации тромбов легочной артерии, которое можно использовать, если внутривенный тромболизис противопоказан.

С 2025 года мы начнем более целенаправленную организацию паллиативной помощи, добавив в список такие услуги, как паллиативный койко-день, услуги координатора, специалиста и план лечения. Эти услуги сначала станут доступны в рамках пилотного проекта, в ходе которого мы оценим их внедрение и спланируем системную организацию по всей Эстонии.

В 2025 году будет внедрен общенациональный стандарт лечения инсульта, который обязаны соблюдать все партнеры Кассы здоровья. Стандарт предусматривает специальные показатели качества, и мы планируем добавить в процесс лечения компонент оплаты, основанной на результатах, по которому медицинские учреждения будут получать оплату за достижение согласованных показателей. В 2025 году мы также включили в список более высокооплачиваемый койко-день для лечения инсульта, поскольку существующая ставка за койко-день в отделении внутренних болезней не покрывает затраты на предоставление услуги.

В новом году мы также расширим условия компенсации койко-дней для опекунов детей, находящихся в больнице, чтобы лучше учитывать потребности в здоровье ребенка.

В 2025 году на финансирование медицинских услуг будет выделено 1,98 миллиарда евро, что на 102,5 миллиона евро больше, чем в этом году».