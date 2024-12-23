Начиная с 2025 года, жители Эстонии получат доступ к новым и улучшенным возможностям медицинской помощи. Бюджетное сопровождение новых услуг в 2025 году составит около 28 миллионов евро. Обзор новых медицинских возможностей и услуг представила руководитель отдела медицинских услуг Кассы здоровья Лийз Круус.
Касса здоровья начнет финансировать новые медицинские услуги
«При составлении списка услуг на 2025 год Касса здоровья столкнулась с серьезным бюджетным давлением. По сравнению с бюджетом 2024 года доходы сократились на 52,6 миллиона евро, в то время как расходы выросли на 138,1 миллиона евро. Для добавления новых услуг и госпитальных препаратов в список услуг Касса здоровья была вынуждена применить меры по повышению эффективности и сокращению расходов.
В ряде областей были ужесточены правила использования услуг, а из цен была исключена составляющая, включающая средства индивидуальной защиты, добавленная во время кризиса COVID-19. Все планируемые меры экономии тщательно продуманы, они уменьшают возможность манипулирования ценовой моделью и повышают эффективность системы. Несмотря на бюджетные ограничения, мы планируем добавить новые услуги, внести изменения в существующие и внедрить новые госпитальные препараты, но делаем это избирательно, учитывая бюджетные вызовы 2025 года.
Для обеспечения доступности семейной медицины мы продлим надбавку за дополнительную медсестру на год. Мы также изменим условия выплаты базового финансирования семейным врачам с числом пациентов менее 1200, чтобы сократить количество списков ниже минимального уровня в регионах, где это не оправдано численностью населения.
Расширятся услуги телефонной консультации семейных врачей: онлайн-консультации станут доступны для всех, а время работы службы на английском языке увеличится. С 2025 года в нескольких сельских районах будет опробовано приложение «цифровой коллега» в семейной медицине, что позволит решать легкие медицинские вопросы дистанционно, без очного приема врача.
Услуги сестринского ухода станут более доступными. С нового года Касса здоровья начнет оплачивать медицинские услуги, предоставляемые по направлению специалиста по сестринскому делу. Также снизится доля личного участия в стационарном сестринском уходе с 15% до 10%. Кроме того, Касса здоровья возьмет на себя финансирование медицинских услуг в круглосуточных специальных учреждениях ухода вне дома.
Профилактическая услуга по предотвращению заболеваний полости рта в стоматологии благодаря передвижным стоматологическим кабинетам будет доступна в школах и детских садах. С 2025 года стоматологи смогут использовать услугу электронной консультации с врачами-специалистами для получения рекомендаций по вопросам здоровья полости рта в связи с другими заболеваниями.
В специализированной медицинской помощи мы начнем финансировать такие новые услуги, как высокоразрешающая манометрия пищевода, фотодинамическая терапия кожных заболеваний, устройства для аспирации тромбов легочной артерии и групповые сеансы логопедической терапии. Среди этих услуг спасительной и инновационной является устройство для аспирации тромбов легочной артерии, которое можно использовать, если внутривенный тромболизис противопоказан.
С 2025 года мы начнем более целенаправленную организацию паллиативной помощи, добавив в список такие услуги, как паллиативный койко-день, услуги координатора, специалиста и план лечения. Эти услуги сначала станут доступны в рамках пилотного проекта, в ходе которого мы оценим их внедрение и спланируем системную организацию по всей Эстонии.
В 2025 году будет внедрен общенациональный стандарт лечения инсульта, который обязаны соблюдать все партнеры Кассы здоровья. Стандарт предусматривает специальные показатели качества, и мы планируем добавить в процесс лечения компонент оплаты, основанной на результатах, по которому медицинские учреждения будут получать оплату за достижение согласованных показателей. В 2025 году мы также включили в список более высокооплачиваемый койко-день для лечения инсульта, поскольку существующая ставка за койко-день в отделении внутренних болезней не покрывает затраты на предоставление услуги.
В новом году мы также расширим условия компенсации койко-дней для опекунов детей, находящихся в больнице, чтобы лучше учитывать потребности в здоровье ребенка.
В 2025 году на финансирование медицинских услуг будет выделено 1,98 миллиарда евро, что на 102,5 миллиона евро больше, чем в этом году».