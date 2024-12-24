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Предупреждение перед праздничным застольем: какие грибы не стоит есть, если вы пьете алкоголь?

Перевод: Павел Соболев
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Далеко не все грибные блюда безопасны в сочетании с алкоголем. Иллюстративное фото.
Далеко не все грибные блюда безопасны в сочетании с алкоголем. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Инфоцентр отравлений предупреждает, что есть грибы, которые нельзя употреблять в пищу в том случае, если вы пьете алкогольные напитки.

Жалобы на здоровье зависят от вида съеденных грибов. На раздражение желудочно-кишечного тракта указывают тошнота, рвота, боли в животе, диарея. Если симптомы появляются в период в течение от 15 минут до трех часов после приема пищи внутрь, обычно съеденный гриб раздражает пищеварительную систему, но не вызывает опасного для жизни отравления.

Если желудочно-кишечные симптомы появляются поздно, то есть через шесть и более часов после еды, следует заподозрить отравление опасными для жизни грибами. В этом случае необходим медицинский осмотр и наблюдение в стационаре. Грибы, содержащие клеточные токсины (например, весенний мухомор, бледная поганка, паутинники), вызывают серьезные системные симптомы отравления и поражение органов (в том числе печени и почек).

Нельзя есть с алкоголем следующие грибы:

  • Дубовик оливково-бурый (Boletus luridus)
  • Говорушка булавоногая (Clitocybe clavipes)
  • Чешуйчатка обыкновенная (Pholiota squarrosa)
  • Сморчки (Morchella spp)
  • Рядовка золотистая (Tricholoma aurantium)
  • Шапочка сморчковая (Verpa bohemica)
  • Навозник серый (Coprinus atramentarius)

Токсичность возникает при употреблении алкоголя одновременно с употреблением грибов или через 48-72 часа после употребления указанных грибов.

Обратите внимание!

Грибные блюда подходят не всем. В случае детей до 2 лет грибы плохо перевариваются и часто вызывают сильную рвоту. При подозрении на отравление всегда обращайтесь за консультацией по телефону горячей линии 16 662 и следуйте полученным инструкциям. Активированный уголь может быть полезен при многих отравлениях грибами, растениями и лекарствами.

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