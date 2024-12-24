Инфоцентр отравлений предупреждает, что есть грибы, которые нельзя употреблять в пищу в том случае, если вы пьете алкогольные напитки.
Предупреждение перед праздничным застольем: какие грибы не стоит есть, если вы пьете алкоголь?
Жалобы на здоровье зависят от вида съеденных грибов. На раздражение желудочно-кишечного тракта указывают тошнота, рвота, боли в животе, диарея. Если симптомы появляются в период в течение от 15 минут до трех часов после приема пищи внутрь, обычно съеденный гриб раздражает пищеварительную систему, но не вызывает опасного для жизни отравления.
Если желудочно-кишечные симптомы появляются поздно, то есть через шесть и более часов после еды, следует заподозрить отравление опасными для жизни грибами. В этом случае необходим медицинский осмотр и наблюдение в стационаре. Грибы, содержащие клеточные токсины (например, весенний мухомор, бледная поганка, паутинники), вызывают серьезные системные симптомы отравления и поражение органов (в том числе печени и почек).
Нельзя есть с алкоголем следующие грибы:
- Дубовик оливково-бурый (Boletus luridus)
- Говорушка булавоногая (Clitocybe clavipes)
- Чешуйчатка обыкновенная (Pholiota squarrosa)
- Сморчки (Morchella spp)
- Рядовка золотистая (Tricholoma aurantium)
- Шапочка сморчковая (Verpa bohemica)
- Навозник серый (Coprinus atramentarius)
Токсичность возникает при употреблении алкоголя одновременно с употреблением грибов или через 48-72 часа после употребления указанных грибов.
Обратите внимание!
Грибные блюда подходят не всем. В случае детей до 2 лет грибы плохо перевариваются и часто вызывают сильную рвоту. При подозрении на отравление всегда обращайтесь за консультацией по телефону горячей линии 16 662 и следуйте полученным инструкциям. Активированный уголь может быть полезен при многих отравлениях грибами, растениями и лекарствами.