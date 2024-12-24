Предупреждение перед праздничным застольем: какие грибы не стоит есть, если вы пьете алкоголь?

Жалобы на здоровье зависят от вида съеденных грибов. На раздражение желудочно-кишечного тракта указывают тошнота, рвота, боли в животе, диарея. Если симптомы появляются в период в течение от 15 минут до трех часов после приема пищи внутрь, обычно съеденный гриб раздражает пищеварительную систему, но не вызывает опасного для жизни отравления.

Если желудочно-кишечные симптомы появляются поздно, то есть через шесть и более часов после еды, следует заподозрить отравление опасными для жизни грибами. В этом случае необходим медицинский осмотр и наблюдение в стационаре. Грибы, содержащие клеточные токсины (например, весенний мухомор, бледная поганка, паутинники), вызывают серьезные системные симптомы отравления и поражение органов (в том числе печени и почек).

Нельзя есть с алкоголем следующие грибы:

Дубовик оливково-бурый (Boletus luridus)

Говорушка булавоногая (Clitocybe clavipes)

Чешуйчатка обыкновенная (Pholiota squarrosa)

Сморчки (Morchella spp)

Рядовка золотистая (Tricholoma aurantium)

Шапочка сморчковая (Verpa bohemica)

Навозник серый (Coprinus atramentarius)

Токсичность возникает при употреблении алкоголя одновременно с употреблением грибов или через 48-72 часа после употребления указанных грибов.

Обратите внимание!

Грибные блюда подходят не всем. В случае детей до 2 лет грибы плохо перевариваются и часто вызывают сильную рвоту. При подозрении на отравление всегда обращайтесь за консультацией по телефону горячей линии 16 662 и следуйте полученным инструкциям. Активированный уголь может быть полезен при многих отравлениях грибами, растениями и лекарствами.