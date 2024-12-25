Бюджет Кассы здоровья на следующий год увеличится на 5,8 % до 2,5 млрд евро, что, однако, не уменьшит очереди к специалистам, пишет Rus.ERR.
Бюджет Кассы здоровья увеличится: приведет ли это к сокращению очередей к врачам?
Больницы, в свою очередь, обеспокоены переговорами о заработной плате врачей, поскольку на повышение оплаты труда и на покрытие налогов медицинские учреждения дополнительных денег не получат.
В следующем году бюджет Кассы здоровья будет почти на 138 млн евро больше, чем в этом, но пациенты все равно столкнутся с еще более длинными очередями к врачам.
«Нам придется оплачивать часть расходов за 2024-й год», – сказал член правления Кассы здоровья Марко Тяхнас.
«Мы видим, что нам все еще приходится ограничивать плановое лечение, а это означает, что очереди будут расти», – cказала финансовый руководитель Северо-Эстонской региональной больницы Кайри Кивимяэ.