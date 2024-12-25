Бюджет Кассы здоровья увеличится: приведет ли это к сокращению очередей к врачам?

Больницы, в свою очередь, обеспокоены переговорами о заработной плате врачей, поскольку на повышение оплаты труда и на покрытие налогов медицинские учреждения дополнительных денег не получат.

В следующем году бюджет Кассы здоровья будет почти на 138 млн евро больше, чем в этом, но пациенты все равно столкнутся с еще более длинными очередями к врачам.

«Нам придется оплачивать часть расходов за 2024-й год», – сказал член правления Кассы здоровья Марко Тяхнас.

«Мы видим, что нам все еще приходится ограничивать плановое лечение, а это означает, что очереди будут расти», – cказала финансовый руководитель Северо-Эстонской региональной больницы Кайри Кивимяэ.