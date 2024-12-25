Рекомендация врача В холодное время года чрезвычайно важно употреблять пробиотики

В жару хочется салатов и свежих богатых витаминами продуктов, таких как арбуз и гаспачо. Но с наступлением зимы наши пищевые привычки меняются, и люди предпочитают богатые калориями продукты, которые помогают сохранить тепло. И кто может их в этом винить?

Тем не менее сезонные колебания в пищевых привычках могут вызвать изменения в составе нашей микробиоты (системы микроорганизмов, обитающих в нашем организме).

«Микробиота кишечника - это не просто группа бактерий, живущих в нашем кишечнике, это динамичная микроэкосистема, которая активно взаимодействует с различными системами человеческого организма, - объясняет специалист по семейной медицине Мигель Игнасио Лопес Рамиро. - Именно поэтому прием добавок или пробиотиков в эти месяцы очень важен для поддержания здоровья».

Пробиотики не только помогают улучшить и отрегулировать работу кишечного барьера - важного механизма, препятствующего проникновению в организм вредных веществ, но и, как показали исследования, оказывают влияние на выработку гормона голода и гормона сытости, а также на усвоение организмом жиров.

Поскольку праздники - это время обилия еды, а также холодный период, когда мы склонны выбирать более калорийную пищу, важно сбалансировать это, увеличив количество хороших бактерий с помощью пробиотиков, сообщает Glamour.

По словам Рамиро, это можно сделать, принимая добавки, содержащие штаммы Lactobacillus rhamnosus и Lactobacillus gasser, в частности, поскольку они известны своей ролью в регулировании усвоения жиров. Кроме того, он рекомендует употреблять продукты, богатые пробиотиками, такие как квашеная капуста, комбуча, кимчи и йогурт.