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Распространенная проблема может способствовать развитию болезни Альцгеймера

Редактор: PM Tervis
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Unsplash

Исследователи из Университета штата Аризона и Института Альцгеймера Баннера совместно с партнерами обнаружили удивительную связь между хронической кишечной инфекцией, вызванной распространенным вирусом, и развитием болезни Альцгеймера у некоторых людей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Alzheimers & Dementia.

Исследование было посвящено цитомегаловирусу, который относится к семейству герпесвирусов. Большинство людей вступают в контакт с этим вирусом в первые десятилетия жизни. Хотя в активном состоянии он распространяется через биологические жидкости, он не считается заболеванием, передающимся половым путем, сообщает Medical Xpress.

Исследователи обнаружили, что у некоторых людей вирус может оставаться активным в кишечнике, откуда через блуждающий нерв попадает в мозг. Там вирус может нарушить работу иммунной системы и способствовать изменениям, характерным для болезни Альцгеймера, таким как образование амилоидных бляшек и тау-связей.

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