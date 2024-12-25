Исследователи из Университета штата Аризона и Института Альцгеймера Баннера совместно с партнерами обнаружили удивительную связь между хронической кишечной инфекцией, вызванной распространенным вирусом, и развитием болезни Альцгеймера у некоторых людей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Alzheimers & Dementia.
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Распространенная проблема может способствовать развитию болезни Альцгеймера
Исследование было посвящено цитомегаловирусу, который относится к семейству герпесвирусов. Большинство людей вступают в контакт с этим вирусом в первые десятилетия жизни. Хотя в активном состоянии он распространяется через биологические жидкости, он не считается заболеванием, передающимся половым путем, сообщает Medical Xpress.