Распространенная проблема может способствовать развитию болезни Альцгеймера

Исследование было посвящено цитомегаловирусу, который относится к семейству герпесвирусов. Большинство людей вступают в контакт с этим вирусом в первые десятилетия жизни. Хотя в активном состоянии он распространяется через биологические жидкости, он не считается заболеванием, передающимся половым путем, сообщает Medical Xpress.