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Людям из этой группы следует быть особенно осторожными с парацетамолом

Перевод: Ева Ойжинская
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Головная боль, лекарства. Фото иллюстративное.
Головная боль, лекарства. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks / Valgamaalane

Парацетамол, известный также как ацетаминофен, - одно из самых популярных обезболивающих в мире. Однако новое исследование, проведенное в Ноттингемском университете, предупреждает, указывает на то, что длительное использование этого препарата может увеличить риск возникновения серьезных проблем со здоровьем у пожилых людей. Это открытие может привести к пересмотру роли парацетамола как основного средства для лечения хронических заболеваний, отмечают исследователи.

Парацетамол, широко использующийся более 140 лет, в целом считается безопасным, однако передозировка может привести к смертельной печеночной недостаточности. Новое исследование показывает, что постоянное употребление этого препарата людьми старше 65 лет может привести и к другим серьезным рискам для здоровья.

Профессор медицинского факультета Ноттингемского университета и центра биомедицинских исследований NIHR Вэйя Чжан, руководивший исследованием, отметил, что парацетамол часто назначают из-за его предполагаемой безопасности, особенно пожилым людям, которые более склонны к осложнениям, связанным с приемом лекарственных препаратов.

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