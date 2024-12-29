Парацетамол, известный также как ацетаминофен, - одно из самых популярных обезболивающих в мире. Однако новое исследование, проведенное в Ноттингемском университете, предупреждает, указывает на то, что длительное использование этого препарата может увеличить риск возникновения серьезных проблем со здоровьем у пожилых людей. Это открытие может привести к пересмотру роли парацетамола как основного средства для лечения хронических заболеваний, отмечают исследователи.
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Людям из этой группы следует быть особенно осторожными с парацетамолом
Парацетамол, широко использующийся более 140 лет, в целом считается безопасным, однако передозировка может привести к смертельной печеночной недостаточности. Новое исследование показывает, что постоянное употребление этого препарата людьми старше 65 лет может привести и к другим серьезным рискам для здоровья.