Людям из этой группы следует быть особенно осторожными с парацетамолом

Парацетамол, известный также как ацетаминофен, - одно из самых популярных обезболивающих в мире. Однако новое исследование, проведенное в Ноттингемском университете, предупреждает, указывает на то, что длительное использование этого препарата может увеличить риск возникновения серьезных проблем со здоровьем у пожилых людей. Это открытие может привести к пересмотру роли парацетамола как основного средства для лечения хронических заболеваний, отмечают исследователи.