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С нового года в Евросоюзе начнут запрещать одноразовые э-сигареты

Перевод: Ева Ойжинская
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Электронные сигареты. Фото иллюстративное.
Электронные сигареты. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

С 1 января Бельгия запретит продажу одноразовых электронных сигарет (вейпов). Это первая страна в Евросоюзе, которая решила ввести такой запрет, чтобы защитить здоровье людей и окружающую среду. Об этом сообщает Euronews.

Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбруке подчеркнул, что дешевые одноразовые вейпы представляют серьезную угрозу для здоровья, особенно среди молодежи, поскольку часто становятся первым шагом к курению и провоцируют никотиновую зависимость.

Помимо этого, такие устройства наносят значительный ущерб окружающей среде, поскольку содержат пластик, батареи и электронные компоненты. Они создают опасные отходы, которые остаются в природе даже после утилизации. Министр также отметил, что многоразовые электронные сигареты могут помочь тем, кто пытается бросить курить, если другие методы оказались неэффективными.

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