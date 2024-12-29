С нового года в Евросоюзе начнут запрещать одноразовые э-сигареты

Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбруке подчеркнул, что дешевые одноразовые вейпы представляют серьезную угрозу для здоровья, особенно среди молодежи, поскольку часто становятся первым шагом к курению и провоцируют никотиновую зависимость.

Помимо этого, такие устройства наносят значительный ущерб окружающей среде, поскольку содержат пластик, батареи и электронные компоненты. Они создают опасные отходы, которые остаются в природе даже после утилизации. Министр также отметил, что многоразовые электронные сигареты могут помочь тем, кто пытается бросить курить, если другие методы оказались неэффективными.