С 1 января Бельгия запретит продажу одноразовых электронных сигарет (вейпов). Это первая страна в Евросоюзе, которая решила ввести такой запрет, чтобы защитить здоровье людей и окружающую среду. Об этом сообщает Euronews.
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С нового года в Евросоюзе начнут запрещать одноразовые э-сигареты
Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбруке подчеркнул, что дешевые одноразовые вейпы представляют серьезную угрозу для здоровья, особенно среди молодежи, поскольку часто становятся первым шагом к курению и провоцируют никотиновую зависимость.