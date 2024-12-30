«Это запугивание родителей детей, больных раком»: Департамент здоровья предупреждает об онкологе-самозванце

Например, в выложенном в интернете видео Пулла утверждает, что если у ребенка диагностирован рак, нужно обратить взор на родителей.

«Что с ними пошло не так, в чем истоки, почему эта болезнь проявилась», - вопрошает Пулла. Пулла выступает с ложным утверждением, что рак является последствием поведения родителей. «Раковое заболевание детей - это всегда следствие чего-то, результат чего-то - это симптом», - заявила Пулла.

В департаменте отмечают, что она вводит своих зрителей в заблуждение утверждениями, что депрессия, тревожные расстройства или сильные приступы мигрени у детей всегда связаны с родителями и детей можно вылечить через родителей.

«Не надо вести ребенка на терапию, особенно если ему меньше 12 лет. На самом деле с ребенком все в порядке, он симптом, результат, последствие. Последствию предшествовал корневой паттерн, который нужно найти через родителей», - заявляет Пулла.

Департамент здоровья предупреждает, что речь идет о запугивании находящихся в уязвимом состоянии родителей больных детей, не имеющем какого-либо научного содержания. Цель Пуллы - прежде всего найти клиентов, то есть у нее коммерческий интерес, она предлагает частные сессии стоимостью 400-500 евро.

Департамент здоровья осуждает любую деятельность, целью которой является введение больных в заблуждение или дача им невыполнимых обещаний.