Департамент здоровья предупреждает о не имеющем медицинского образования онкологе-самованце Марис Пулла, которая запугивает родителей больных раком детей утверждениями, будто заболевание имеет «корневые причины», которые можно выявить с помощью ее терапии.
«Это запугивание родителей детей, больных раком»: Департамент здоровья предупреждает об онкологе-самозванце
Например, в выложенном в интернете видео Пулла утверждает, что если у ребенка диагностирован рак, нужно обратить взор на родителей.
«Что с ними пошло не так, в чем истоки, почему эта болезнь проявилась», - вопрошает Пулла. Пулла выступает с ложным утверждением, что рак является последствием поведения родителей. «Раковое заболевание детей - это всегда следствие чего-то, результат чего-то - это симптом», - заявила Пулла.
В департаменте отмечают, что она вводит своих зрителей в заблуждение утверждениями, что депрессия, тревожные расстройства или сильные приступы мигрени у детей всегда связаны с родителями и детей можно вылечить через родителей.
«Не надо вести ребенка на терапию, особенно если ему меньше 12 лет. На самом деле с ребенком все в порядке, он симптом, результат, последствие. Последствию предшествовал корневой паттерн, который нужно найти через родителей», - заявляет Пулла.
Департамент здоровья предупреждает, что речь идет о запугивании находящихся в уязвимом состоянии родителей больных детей, не имеющем какого-либо научного содержания. Цель Пуллы - прежде всего найти клиентов, то есть у нее коммерческий интерес, она предлагает частные сессии стоимостью 400-500 евро.
Департамент здоровья осуждает любую деятельность, целью которой является введение больных в заблуждение или дача им невыполнимых обещаний.
«На данный момент не существует ни одного альтернативного метода лечения или чудо-лекарства, которое могло бы вылечить человека от рака. Рак - крайне серьезное заболевание, эффективная борьба с которым возможна, но для этого необходима профессиональная помощь. Онкологи-самозванцы и не обладающие специальной компетенцией лекари никогда не смогут оказать подобную помощь», - отметили в департаменте.
Кроме того, речь о корневых причинах вводит в заблуждение и вызывает у больных или их близких ненужное замешательство, которое может затруднить обращение за профессиональной помощью.
Возникновение рака - сложный процесс, на который влияет ряд факторов, большинство которых находится вне контроля родителей. Многие случаи рака у детей связаны со случайными генетическими мутациями, возникшими в ходе клеточного деления. Наследственные генетические мутации также могут повышать риск определенных типов рака. Раковые состояния могут создавать также вирус папилломы человека (ВПЧ) или вирусы гепатита. От раков, вызванных ВПЧ, ребенка можно защитить вакцинацией.
В заключение, в Департаменте здоровья подчеркивают, что утверждения Марис Пулла вводят в заблуждение и являются потенциально опасными, особенно если с ними связана возможность, что родители оставят детей без своевременной профессиональной помощи и займутся поиском несуществующих корневых причин.
«Причины психических и физических нарушений здоровья детей являются сложными и разносторонними. Эффективные лечение и поддержка этих состояний требуют научного подхода и участия компетентных медицинских работников, а не самообвинения или упрощенных объяснений», - подчеркнули в Департамент здоровья.