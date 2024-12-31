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Какая инфекция может стать главной проблемой 2025 года?

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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Пандемия COVID-19 вызвала глобальный кризис в здравоохранении и усилила опасения по поводу вспышек новых опасных инфекций. Несмотря на то что коронавирус отступает благодаря эффективным вакцинам, существуют три заболевания, которые ежегодно уносят около двух миллионов жизней, пишет ScienceAlert.

Наибольшие опасения у ученых и специалистов в области общественного здравоохранения вызывает вирус H5N1, известный как птичий грипп. Этот вирус широко распространен среди диких и домашних птиц, а недавно был обнаружен в молочном скоте в США и у лошадей в Монголии.

Рост случаев заболевания среди животных вызывает беспокойство по поводу возможного распространения вируса на людей. Только в этом году в США зарегистрирован 61 случай инфицирования человека, что значительно превышает два случая за последние два года. H5N1 характеризуется высокой летальностью - около 30%, что делает его приоритетом в области общественного здравоохранения.

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