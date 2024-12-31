Какая инфекция может стать главной проблемой 2025 года?

Наибольшие опасения у ученых и специалистов в области общественного здравоохранения вызывает вирус H5N1, известный как птичий грипп. Этот вирус широко распространен среди диких и домашних птиц, а недавно был обнаружен в молочном скоте в США и у лошадей в Монголии.

Рост случаев заболевания среди животных вызывает беспокойство по поводу возможного распространения вируса на людей. Только в этом году в США зарегистрирован 61 случай инфицирования человека, что значительно превышает два случая за последние два года. H5N1 характеризуется высокой летальностью - около 30%, что делает его приоритетом в области общественного здравоохранения.