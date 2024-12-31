Пандемия COVID-19 вызвала глобальный кризис в здравоохранении и усилила опасения по поводу вспышек новых опасных инфекций. Несмотря на то что коронавирус отступает благодаря эффективным вакцинам, существуют три заболевания, которые ежегодно уносят около двух миллионов жизней, пишет ScienceAlert.
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Какая инфекция может стать главной проблемой 2025 года?
Наибольшие опасения у ученых и специалистов в области общественного здравоохранения вызывает вирус H5N1, известный как птичий грипп. Этот вирус широко распространен среди диких и домашних птиц, а недавно был обнаружен в молочном скоте в США и у лошадей в Монголии.