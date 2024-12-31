Эстония пока не планирует запрещать одноразовые электронные сигареты

«Сейчас ситуация такова, что мы не стали вводить прямой запрет на э-сигареты. На уровне правительства мы поддержали общеевропейский подход к регулированию. Вводить запрет по отдельности в разных странах сложнее, чем создать общую систему регулирования в ЕС», – сказала руководитель отдела охраны окружающей среды и химической безопасности Министерства социальных дел Айве Теллинг.