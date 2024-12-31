С 1 января Бельгия станет первой страной-членом ЕС, запретившей продажу одноразовых электронных сигарет, или вейпов. В Эстонии действует запрет на продажу ароматизированных жидкостей для вейпов, однако полный запрет на продажу одноразовых электронных сигарет на государственном уровне сейчас не планируется, пишет Rus.ERR.
Эстония пока не планирует запрещать одноразовые электронные сигареты
«Сейчас ситуация такова, что мы не стали вводить прямой запрет на э-сигареты. На уровне правительства мы поддержали общеевропейский подход к регулированию. Вводить запрет по отдельности в разных странах сложнее, чем создать общую систему регулирования в ЕС», – сказала руководитель отдела охраны окружающей среды и химической безопасности Министерства социальных дел Айве Теллинг.