Чт, 2.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Здоровье
Cообщи
Для подписчиков

Почему дети и подростки заболевают раком?

Перевод: Дмитрий Рая
Copy
Золотая лента символизирует осведомленность и борьбу с детскими раковыми заболеваниями.
Золотая лента символизирует осведомленность и борьбу с детскими раковыми заболеваниями. Фото: Shutterstock

Рак у детей и подростков встречается редко, но все же является одной из самых распространенных причин смерти в этой возрастной группе. Пациенты, излечившиеся от рака в детском или подростковом возрасте, часто имеют хронические проблемы со здоровьем и более высокий уровень заболеваемости.

Генетическая предрасположенность - самый важный из известных факторов риска развития рака в детском возрасте. Генетические варианты, связанные с определенными заболеваниями, повышают риск развития рака, сообщает Medical Xpress.

Профессор Кристиан Кратц, директор отделения детской гематологии и онкологии Медицинской школы Ганновера, подчеркивает, что понимание причин возникновения рака у детей и подростков важно для улучшения лечения, более раннего выявления рака или даже предотвращения его развития в будущем.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх