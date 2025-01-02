Почему дети и подростки заболевают раком?

Рак у детей и подростков встречается редко, но все же является одной из самых распространенных причин смерти в этой возрастной группе. Пациенты, излечившиеся от рака в детском или подростковом возрасте, часто имеют хронические проблемы со здоровьем и более высокий уровень заболеваемости.