Рак у детей и подростков встречается редко, но все же является одной из самых распространенных причин смерти в этой возрастной группе. Пациенты, излечившиеся от рака в детском или подростковом возрасте, часто имеют хронические проблемы со здоровьем и более высокий уровень заболеваемости.
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Почему дети и подростки заболевают раком?
Генетическая предрасположенность - самый важный из известных факторов риска развития рака в детском возрасте. Генетические варианты, связанные с определенными заболеваниями, повышают риск развития рака, сообщает Medical Xpress.