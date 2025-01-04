Врачи предупреждают: это зимнее занятие может привести к инфаркту

В заявлении Американской кардиологической ассоциации (AHA) отмечается, что уборка снега может быть серьёзным испытанием для сердца, особенно для людей, которые не занимаются физической активностью регулярно. Исследования, проводившиеся на протяжении многих лет, подтвердили, что уборка снега может быть опасна как для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и для тех, кто считает себя здоровым, сообщает Medical Xpress.

Президент AHA и профессор медицины доктор Кит Черчуэлл пояснил, что влияние уборки снега на сердце сопоставимо с нагрузкой при прохождении стресс-теста на беговой дорожке. Если к этому добавить воздействие холодного воздуха, риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает ещё больше. Это особенно опасно для людей с низким уровнем физической подготовки.

Черчуэлл выделил причины, почему уборка снега может стать серьёзной нагрузкой для сердца.

Уборка снега связана в основном с движениями рук, а такие нагрузки тяжелее для сердца, чем работа ногами.

При подъёме тяжёлых сугробов люди часто задерживают дыхание, что увеличивает частоту сердечных сокращений и повышает артериальное давление.

Холод сужает кровеносные сосуды, повышает артериальное давление и вызывает спазм коронарных артерий.

Особую осторожность при уборке снега должны проявлять люди с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний: избыточный вес, курение, диабет, высокий уровень холестерина или артериального давления, низкий уровень физической активности, перенесённые сердечный приступ или инсульт.

Рекомендации по снижению рисков при уборке снега:

Если у вас есть сердечное заболевание или факторы риска, поручите уборку снега другому человеку.

Если вам всё же приходится убирать снег самостоятельно, делайте это постепенно и в своём темпе. Надевайте многослойную одежду и прикрывайте рот и нос.

Старайтесь не поднимать и бросать снег, а перемещать его или заметать.

Используйте снегоуборочную технику, если это возможно, так как она вызывает меньший подъём частоты сердечных сокращений по сравнению с ручной работой.

Будьте особенно осторожны в холодную и ветреную погоду, так как она увеличивает нагрузку на тело и сердце.