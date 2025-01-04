Что такое норовирус и как избежать этого изнуряющего заболевания?

Норовирус, часто называемый «желудочным гриппом», не следует путать с вирусом гриппа. Специалист по инфекционным заболеваниям клиники Мейо, доктор Нипуни Раджапакше, объясняет, что норовирус вызывает гастроэнтерит.

«Симптомы включают рвоту и диарею. Большинство здоровых людей выздоравливают за несколько дней, однако у людей с ослабленным иммунитетом симптомы могут сохраняться дольше», - отмечает она. Особое внимание следует уделить поддержанию водного баланса, так как обезвоживание представляет серьезную угрозу, особенно для детей, пожилых людей и беременных.

Распространение норовируса

Норовирус передается через контакт с вирусом, который в больших количествах содержится в рвотных массах и кале. Он может распространяться через прямой контакт, продукты питания или поверхности. Поэтому регулярное мытье рук является одним из самых эффективных способов предотвращения распространения вируса.

По данным CDC, около половины вспышек норовируса, связанных с пищей, происходят в ресторанах и других заведениях общественного питания. Зараженная пища не отличается по внешнему виду, вкусу или запаху. Вирус легко распространяется в закрытых помещениях, таких как детские сады, дома престарелых, школы и круизные лайнеры. Норовирус устойчив к высоким и низким температурам, а также ко многим дезинфицирующим средствам.

Профилактика

Антибиотики не лечат норовирус, так как это вирусная инфекция. Лучшая защита - это профилактика:

Мойте руки теплой водой с мылом не менее 20 секунд.

Избегайте употребления грязной пищи и воды.

Мойте фрукты и овощи перед едой, а морепродукты готовьте тщательно.

Оставайтесь дома при появлении симптомов и не готовьте еду для других.

Дезинфицируйте поверхности.

Согласно CDC, вспышки норовируса на Северном полушарии наиболее распространены с ноября по апрель, а на Южном полушарии - с мая по сентябрь.